Ingen siger stop: Gå om bord i det store kagebord Bornholm har sine hemmeligheder. En af dem er det omfattende sønderjyske kagebord i Fru Petersens Café.

Hvis ikke den søde tand kan få lov at være uartig i en kirkeskole, hvor kan den så?



Andre aktiviteter

I få minutters køreafstand fra Fru Petersens Café er der glimrende muligheder for enten at samle appetit eller arbejde lidt af sidebenene.

18 huller i Bornholm

Ingen ferie uden minigolf, men guderne skal vide, der findes mange slidte og kedelige minigolfbaner rundt om i det danske ferieland. Banen med det spøjse navn Bornpark er ikke en af dem. Den 18-hullers bane er en overraskende krævende rundtur i et Minibornholm, hvor øens attraktioner er forvandlet til Nordeuropas største minigolfpark. Kom uden for myldretiden, eller medbring store mængder tålmodighed til de lange køer. Bornpark, Gudhjemvej 27, Østerlars Træk blank

Bornholm er rig på middelalderlige attraktioner, og øens Middelaldercenter åbner for sommersæsonen 1. maj. Der er gøgl, bål og aktiviteter dagen lang, men højdepunktet er klart de ugentlige væbnerskoler, hvor store og små – under ordnede forhold – får lov til at kæmpe med sværd og køller i et enestående medrivende slagsmål bag stormandsgårdens palisader, der fremkalder lige dele sved på panden, smil og ridderlig stolthed. Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, Østerlars

Fru Petersens Café i udkanten af bornholmske Østermarie har til huse i byens gamle kirkeskole fra 1908, og når jomfru Maria i nydeligt relief vogter over indgangspartiet, så må der være en forhåndstilgivelse inkluderet i prisen på det syndige kagebord, der venter dem, der parkerer tidens kalorieforskrækkelse udenfor. Og gør endelig det, for indenfor i de varme stuer venter en lastens hule, der får en enhver form for skam til at smelte som flødeskum i en varm kop chokolade.

Sådan kommer du dertil Fru Petersens Café ligger på adressen Almindingensvej 31, Østermarie. For bilister er der færgeforbindelse til Bornholms hovedby, Rønne, fra Køge og Ystad i Sydsverige. Priser varierer efter årstiden. Se www.faergen.dk

Rute 700 kører fra udvalgte stationer i hovedstadsområdet som Hovedbanegården, Rigshospitalet og DGI-byen, og via færgeforbindelsen fra Ystad kører den til Rønne på under tre timer. Rute 700 fortsætter til Aakirkeby, Nexø, Svaneke og Allinge. www.rute700.dk Der kan opnås togforbindelse til Bornholm fra hele landet via bornholmertoget fra Københavns Hovedbanegård til Rønne. Fra Rønne til Østermarie kører buslinjerne 1, 3, 4, 5 og 9. www.bat.dk Bornholm opleves dog klart lettest i bil eller på cykel. Vis mere

Fru Petersens Cafés epicenter er et gammeldags kagebord serveret på spinkelt, fint kaffestel af den slags, der kan få selv mænd med rygmærker til at stritte med lillefingeren. Selve kagebordet mønstrer en armada af hjemmebag med klassikere som lagkage, frugttærter, boller, der kalder på flere millimeter dybt tandsmør, bistik, småkager, gammeldags æblekage, kyskager, kringle og skærekager.

Foto: Søren Sorgenfri Møblementet i Fru Petersens Café er som for 100 år siden.

Der er mindst syv bløde og syv hårde kager på bordet, da der naturligvis er tale om en bornholmsk spejling af det sønderjyske kaffebord støbt i flødeskum, og husk de uskrevne regler, for den slags kaffeslabberas tilsiger, at det er uhøfligt at sige nej tak til at smage alle kagerne.

Den udfordring lettes af, at kuvertprisen på 145 kroner er for kager ad libitum, børn op til 9 år slipper med 55 kroner, og så er det ellers bare at indlede et stormløb på kagebordet i de museumsagtige lokaler.

Indrettet som for 100 år siden

Cafeens stuer står som i førstelærer Frede Kjøllers tid, da skolen for 100 år siden havde godt fat i ørerne på sognets børn som lokalområdets førende kirkeskole. En tidsmaskine, der sender gæsterne tilbage til en tid med tunge møbler og en mærkbar analog stemning med en indretning, der ville begejstre fru Fernando Møghe.

Foto: Søren Sorgenfri Også i haven finder man gammeldags møbler, som børnene synes godt om.

Selv børn opfører sig pænt og antidigitalt, når de glade og mætte af kage indtager cafeens store have med altmodische legesager. Voksne ledsagere kan slå mave i blomstrede havemøbler under det enorme kastanjetræs bordeauxfarvede tag, når mætheden indfinder sig. Og tro mig. Det gør den. Det er en kamp, der ikke kan vindes. Eller tabes om man vil.

Kirkeskolen blev nedlagt i 1967, og lokalerne har været brugt til café siden 1993, men den nuværende ejer overtog i 2010 og førte stedets udtryk tilbage til det oprindelige udgangspunkt. Ejeren, Kit, er i øvrigt mor til den københavnske pizza-konge Gorm – de kan noget med at lange gode sager over disken i den familie.

Er det så overhovedet muligt at nå at smage det store udvalg af søde sager? Det er det, og det nydes, mens det står på, om end man ligger noget tungt på vejen hjem, men det kors må du selv bære.