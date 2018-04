En weekend i Chisinau: Moldovas hovedstad er en blanding af kommunistisk fortid og vestlig kapitalisme

3 gode råd

1. Tag ekstra fridage



Rejsen til Chisinau er forholdsvis besværlig. Brug derfor ekstra fridage og tag på udflugt fra Chisinau. To af verdens største vinkældre, Milestii Mici og Cricova, ligger tæt ved Chisinau og er med deres til sammen flere hundrede kilometer lange gange en særoplevelse. Besøget kan arrangeres af rejsebureauer i Chisinau. Husk varmt tøj, da temperaturen i kældrene selv i sommermånederne kun ligger på omkring 12 grader. Et andet oplagt udflugtsmål er udbryderrepublikken Transdnjestr, som godt kan minde om et frilandsmuseum. Det er uproblematisk at tage til Transdnjestr, der går en minibus fra Chisinau centrale marked.



2. Veksl små mængder

Betaling med internationale kreditkort er udbredt i Moldova, men du kan ikke helt klare dig uden kontanter. Moldova lei er ikke verdens mest stabile valuta og kan være svær at veksle tilbage. Hav derfor eurosedler af mindre værdi, som du kan veksle efter behov.

3. Bo centralt



Tjek hotellets beliggenhed, når du bestiller. Flere hoteller ligger forholdsvis langt fra byens centrum, og det kan være irriterende, især i de sene timer. Prisniveauet i Moldova er lavt. Vælg derfor et godt hotel i byens centrum, som du oven i købet ofte vil kunne få til en tilbudspris, da antallet af turister i Chisinau fortsat er forholdsvis begrænset.

