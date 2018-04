Ny cykelrute passerer alle de hellige steder Jerusalem, Masada og Geneserat sø er blandt de steder, rejsende kan besøge på cykelrute, der går gennem Israel og Vestbredden.

Når Israel Bike Trail står helt færdig, vil den være 1.000 kilometer lang og gå forbi flere helligdomme, historiske steder og naturvidundere i Israel og på Vestbredden.

Foreløbig er 300 kilometer fra landsbyen Mitzpe Ramon i Negev-ørkenen til Eilat parat til cyklisterne.

Genesaret Sø





Foto: Oded Balilty/AP

Verdens lavestliggende ferskvandssø ligger i et naturskønt område med masser af bibelske fortællinger. Her udnævnte Jesus sine første disciple, delte de fem brød og to fisk, holdt sin bjergprædiken og gik på vandet. Hvis cyklisten har i sinde at følge Jesu eksempel, er det nok en god ide at leje en vandcykel.

Jerusalem

Foto: Mahmoud Illean/AP

At cykle op til Jerusalem er som at cykle direkte ind i historien og de tre store religioner: jødedom, kristendom og islam. Her er islams tredjehelligste moske, Al-Aqsa, jødernes Grædemur, de kristnes Getsemane Have, og mange andre historiske steder med religiøs betydning. Jerusalem er pilgrimmenes by.

Masada

Foto: Andrew Medichini/AP

På den bådformede klippefæstning begik knap 1.000 jødiske oprørere kollektivt selvmord i år 73, inden romerne stormede fæstningen. Hvis cyklisten har mere energi, er det en udfordring at vandre op på Masada ad den bugtende Slangesti, men gør det tidligt om morgenen, inden solen for alvor brænder igennem.

Maktesh Ramon

Foto: Israel Bike Trail

Det 40 kilometer lange og mellem 2 og 10 kilometer brede hjerteformede krater ligger i Negev-ørkenen og er 500 meter dybt. En maktesh opstår ikke på grund af meteornedslag, men erosion. Maktesh Ramon og det omkringliggende område er en del af Israels største nationalpark, Ramon Nature Reserve.