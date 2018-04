Boracay lukkes: Er blevet til bountyøernes svar på en septiktank Filippinernes legendariske paradisø er tilsyneladende så plaget af kloakproblemer, at den skal være turistfri de næste seks måneder.

I sen-80'erne og start-90'erne var filippinske Boracay backpackernes ultimative drøm.

Det var hvidt pulversand, duvende palmer og turkisblåt vand, man drømte om, mens man tyggede sig igennem Lonely Planet.

Nu har Boracay tilsyneladende udviklet sig til det stik modsatte - en slags bountyøernes septiktank.

I hvert fald ifølge den filippinske præsident Rodrigo Duerte, der i februar kaldte Boracay for en »cesspool« (sivebrønd, red.). Det skriver en lang række forskellige medier heriblandt britiske The Guardian.

Præsidenten beskylder blandt andet en række af øens hoteller, restauranter og andre erhvervsdrivende for at udlede deres kloakvand direkte ud i det omkringliggende hav. Og det er det smukke hav, der i høj grad er attraktionen for de op mod to millioner turister, der hvert år kommer til Boracay.

Lokale klager

Kloakvands-problemerne fører nu til, at øen helt lukkes ned fra 26. april. Det er udmeldingen fra præsidentens talsmand, Harry Roque, på Twitter.

Formålet med lukningen er at få styr på de store problemer med udledning af kloakvand. Det anslås fra myndighedernes side, at 195 firmaer af forskellig slags samt 4.000 lokale boliger, ikke er tilknyttet kloaknettet.

Beslutningen er ikke blevet modtaget positivt af øens erhvervsliv, der frygter de økonomiske konsekvenser af et halvt år uden besøgende, der genererer enorme summer til lokalbefolkningen.

Ifølge The Guardian har en lokal forretningsmand forsøgt at henstille til, at man kun bør ramme dem, der ikke overholder reglerne.

»Det er ikke fair, at dem, der overholder reglerne bliver ramt af nedlukningen«, siger Pia Miraflores, der forklarer, at firmaer på øen allerede inden lukningen træder i kraft, oplever at turister bliver væk.

»Tourguiderne klager over, at de har færre kunder. Det (udmelding om lukning af øen, red.) har allerede en effekt«, siger Pia Miraflores ifølge The Guardian.