Oregons store trækplaster: 200 meter højt vandfald tiltrækker turister

Sådan kommer du dertil





Fly: Nærmeste lufthavn er Portland.

Fra Danmark tager flyveturen 12-14 timer inkl. et skift. I lufthavnen kan du leje en bil til turen.

Bedste rejsetidspunkt: Oregons klima er præget af våde vintre og varme, tørre somre. De to naturattraktioner kan besøges året rundt, men det bedste tidspunkt er fra maj til juli. På denne tid af året er vejret stabilt, skoven er grøn, og der er stadig masser af vand i vandfaldene.

Praktisk info: Vandfaldene ved Columbia River tiltrækker mange besøgende i weekenderne, så kom om muligt tidligt på dagen, gerne i hverdagene, og undgå amerikanske helligdage/fridage.

Skiltningen er god, og man kan parkere tæt ved de fleste af dem. Der er gratis entré ved begge attraktioner.

Mad: Der er ikke mange spisesteder at finde i området, så restauranten ved Multnomah Falls er stedet at få frokost, hvis ikke man har medbragt mad.

Painted Hills ligger ikke tæt på nogen større by, så her er heller ikke mange spisesteder. Medbring eventuelt frokost, og indtag den ved picnicbordene i området.

Overnatning i Portland: I downtown er Ace Hotel et godt bud på et sjovt hotel med grammofonplader og vægmalerier på værelserne. Skal det være lidt mere luksuriøst, kan det elegante Hotel Monaco anbefales.

Overnatning i Prineville: Turen fra Columbia River Gorge til Painted Hills kan med fordel deles op over minimum to dage. Et godt sted at overnatte er ved søen i Prineville Reservoir State Park, som ligger en god times kørsel fra Painted Hills. Her kan man året rundt leje en teltplads med bord og bålplads eller en opvarmet bjælkehytte, hvor der er eget bad. Reservation foregår via Oregon State Parks hjemmeside og skal ske i god tid. Er man ikke til campingliv, ligger der også en række klassiske amerikanske moteller i selve Prineville by.

