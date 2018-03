Beliggenhed: Portland og kysten sydpå ligger 160 km fra Bostons lufthavn, som er den oplagte indgangsport til et besøg i Portland og Maine i det hele taget. SAS, Norwegian og Icelandair flyver alle hertil fra København med et stop undervejs. Lej bil i lufthavnen. Direkte kørsel til Portland fra lufthavnen ca. et par timer.

York: Ligger 20 minutters kørsel længere mod syd, og her står det måske mest fotograferede fyrtårn af alle i USA, Nubble (øverste billede). Det maleriske fyrtårn ligger på lille klippeø, og helt til 1987 blev det betjent af en fyrmester, før det gik over til fuldautomatik.

En charmerende by. Tjek også den nærliggende Marginal Way, en knapt to km lang klippesti langs havet, der er smuk og fredfyldt. Malere sidder med staffeli og gengiver deres indtryk på lærredet, mens andre blot sidder på bænke og nyder udsigten over det store ocean.

Syd for Portland langs den 80 kilometer lange kystvej ned til Kittery, Maines sydligste by, byder tre fine steder sig til:

En minimetropol i USA: Tag på opdagelse i byen, hvor hummeren er vartegn Blot et par timers kørsel nord for Boston ligger staten Maines lille metropol, havnebyen Portland, og den er oplagt at besøge et par dage. Et møde med en overset, men overraskende provinsby.