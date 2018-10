Sækkepiber pumper håbet frem i nordirske Belfast

Efter en kort introduktion fremdrager begge en fløjte, den ene en lille blikfløjte – den anden en stor form for tværfløjte kendt som Irish flute. Med denne simple instrumentpakke begynder de at spille for fuld udblæsning. Det er muntre toner, og takten bliver holdt af deres tramp i gulvet. Det er ikke svært at hensætte sig til en middelalderlig markedsplads eller et høstgilde i en fjern, irsk landsby, hvor der blev kurtiseret og danset lystigt i ly af frodige, grønklædte bakkedrag.

Kærligheden til et instrument

Vi har kun lige drukket vores Belfast Black ud, før de to musikere proklamerer, at vi nu skulle videre til den næste af i alt tre pubber. Gennem den tiltagende finregn når vi smøgen Central Court, der må karakteriseres som Belfasts Jomfru Ane Gade med pubber og barer dør om dør. Vi træder indenfor i The Duke of York, der er indrettet med øl- og spiritusreklamer gennem godt 200 år, lakerede træborde og læderbetrukne karmoisinrøde møbler.

På pubbens første sal har musikerne booket vores helt eget lokale i samme stil. Med hver sit glas Guinness sætter vi os til rette i det lavloftede rum. Jeg har bemærket, at den ene af musikerne har slæbt rundt på en stor, sort kasse, og et lille håb spirer: Kunne det mon være en uilleann pipe, som jeg om noget forbinder med Nordirland og så gerne ville høre?

Belfasts ældste nuværende bygning huser en af byens bedste pubber, The Dirty Onion. Om efteråret er der ikke mange gæster i gårdhaven.

Ja, op af kassen kommer det spøjse musikinstrument med blæsepose og rør af træ. Instrumentet er en forfinet udgave fra 1700-tallet af den skotske sækkepibe, og forskellen er bl.a., at man ikke blæser i den, men pumper luft ind med albuen. Vi får forklaret, at man bruger over halvdelen af sit liv på at lære at spille korrekt på den irske sækkepibe. Derefter har man måske 5-10 år at spille i, inden fingre og armmuskler begynder at svigte.