Norge i en nøddeskal: En rejse gennem landets måske smukkeste natur

Om Norway in a Nutshell





Fly flyver direkte til Bergen fra København, Billund og Aalborg (1,5 time). Med egen bil kan man sejle med færge fra Hirtshals (sejlturen varer et lille døgn). Fra Oslo kan man også tage den smukke Bergensbanen.

Pakketuren 'Norway in a Nutshell' afgår fra Bergen året rundt og varer fra ca. kl. 8.30 til ca. kl. 17.30. Rundturen er særlig smuk i det sene forår, når frugttræerne blomstrer, og smeltevand fosser ned ad bjergsiderne. Også det gyldne efterår er betagende.



Medbring varmt tøj og husk regnjakke. Vejret er ofte fugtigt, og det kan være køligt på vandet. Ved Kjosfosse.

Turen er ikke ideel for små børn. Der er meget transport og bjergkørsel og kun en enkelt egentlig pause.

Snacks og drikke kan købes på båden mellem Gudvang og Flåm. I Flåm har man en længere pause på over en time. Her er det muligt at gøre et studie i forfærdelig norsk cafeteria-kogekunst til vanvittige priser. Bag alle spisestederne og butikkerne ligger en lokal Coop, hvor man med fordel kan købe brød, ost og pølse og sætte sig på en bænk i det fri.

Turen bestilles på hjemmesiden eller købes på turistinformationen i Bergens centrum.

Mere info på www.norwaynutshell.com og www.visitbergen.com

