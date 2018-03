På jagt efter nordlyset

4 andre aktiviteter i Tromsø

1. Midnatskoncert i Ishavskatedralen

Tromsdalen Kirke stod færdig i 1965 og er tegnet af den norske arkitekt Jan Inge Hovig. Den har fået navnet Ishavskatedralen, da det spidse lyse design bringer tankerne hen på et isbjerg. Kirken er kendt for god akustik, og flere aftner er der koncert kl. 23. Om sommeren som midnatskoncert, om vinteren som nordlyskoncert. De varer en halv time og koster 180 norske kroner. Så er billetten også betalt, men en fin oplevelse på en overskyet aften, hvor man alligevel ikke kan se nordlys.





2. Fjellheisen

Fjellheisen er et must, når man besøger Tromsø. Fra 450 m.o.h. er der formidabel udsigt over byen, vandet og de omkringliggende fjelde. Heisen er åben alle dage. Om vinteren kl. 10-23, om sommeren endnu længere.På toppen er der udsigtsplatform, café og restaurant.





3. Nordnorsk Kunstmuseum

Kunstmuseet i Tromsøs centrum er et moderne museum, der har som ambition at være kraftcenter for nordnorsk kunst. Her kan man se spændende udstillinger og interessante værker fra det arktiske område, som man ikke ser andre steder. En interessant detalje er, at alle beskrivelser findes på tre sprog: norsk, engelsk og samisk. Gratis adgang.





4. Polarmuseet

Tromsø er kendt som den arktiske hovedstad, fordi den var udgangspunkt for mange polarekspeditioner i det 19.og 20. århundrede. Polarmuseet fremstår som et lidt gammeldags museum, men her er gode muligheder for at lade sig fascinere af polarforskernes ukuelige bedrifter med Fritjof Nansen og Roald Amundsen i spidsen i en tid uden anelser om, hvad der ville møde dem på isen, eller om de nogensinde ville vende tilbage.





