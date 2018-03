Der er god plads til pilgrimmene på Norges camino

Olav den Hellige





Olav Haraldsson blev født i 995 i Ringerik og var af Harald Hårfagers slægt.

Allerede som 12-årig var Olav på sit første vikingetogt til den østlige del af Østersøen, hvor han ikke stod tilbage for nogen i vildskab, grådighed og hævnlyst, men han havde også evner for at organisere, styre og samle. Han så det som et kald at samle Norge til ét rige igen, hvilket lykkedes i 1015. Olav var konge til 1028 og fik i den periode gjort den kristne kirke til statskirke. Han blev under sin regeringsperiode kaldt Olav den Digre.

I 1026 angreb Olav Danmark, men måtte flygte tilbage til Norge, som den danske kong Knud generobrede to år efter, hvor Olav måtte flygte til Rusland. I 1029 rejste han tilbage til Norge for at samle støtte til igen at tage magten, men han blev dræbt 29. juli under Slaget ved Stiklestad.

Snart fortælles om de mirakler, der skete. Om en blind, som blev seende, da den døende Olavs blod sprøjtede på ham, og om en kilde, der sprang med helligt helsebringende vand på hans første begravelsessted. I 1031 blev han erklæret for helgen af den engelske biskop Grimkjell, og han blev genbegravet i den store Nidarosdom.

Olavs dødsdag, 29. juli, fejres mange steder i Norge. I Trondheim med en hel festival, Olavsfestdagene, som i år finder sted fra 28. juli til 5. august.

olavsfestdagene.no

