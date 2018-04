Klassisk oceandamper åbner nu som flydende hotel efter ti års ombygning Efter at have sejlet på verdenshavene siden 1969 lægger Queen Elizabeth 2 nu til kaj for evigt.

Hun lagde fra kaj første gang 2. maj 1969, da hun forlod det skotske skibsværft John Brown i Clydebank. I dag åbner krydstogtskibet Queen Elizabeth 2 som et flydende hotel i Dubai.

Fremover kan gæster booke sig ind på et af skibets 224 værelser eller suiter og forlyste sig i en af de 13 barer eller restauranter. Vel at mærke uden at frygte for søsyge.

Det skriver The Independent.

Queen Elizabeth 2 har i alt 13 etager med 224 værelser eller suiter fra 17 m2 og op til 76 m2. Priserne begynder i det bløde fra 1.200 kroner for en nat. Foto: Pr

På den måde sejler Queen Elizabeth 2 i kølvandet på sit søsterskib Queen Mary, der også henligger som hotel dog bare i Long Beach i Californien.



Efter sin jomfrurejse i 1969 sejlede Queen Elizabeth 2 som krydstogtskib frem til 1982, hvor hun blev brugt som troppeskib for den britiske flåde. Efter en grundstødning i 1992 i det nordøstlige USA gennemgik Queen Elizabeth 2 adskillige renoveringer, indtil hun i 2008 sejlede til Dubai for at blive omgjort til hotel.

En blød åbning

Den proces har taget 10 år. Ifølge Hamza Mustafa, der er direktør i PCFC Hotels er det en drøm, der går i opfyldelse med åbningen af Queen Elizabeth 2 som hotelskib.

»Det er et af de projekter, der er blevet set frem til med forventning i Dubai og vi ved, at at der er mange mennesker, der vil være spændte på at komme om bord for første gang eller besøge skibet igen«.

Åbningen i dag er en såkaldt 'blød åbning' med imødekommende introduktionspriser. Værelser fås fra 1.200 kroner per nat. Hvis du bare lyst til at komme om bord og nippe til en drink, er det en mulighed for alle - også selv om du ikke har booket værelse. Den helt store åbning af Queen Elizabeth 2 forventes at blive i oktober senere på året.



I sin tid som krydstogtskib krydsede Queen Elizabeth 2 Atlanterhavet 800 gange og var Jorden rundt 25 gange.