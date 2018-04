Hop, sving og fuld knald på: Her er Europas bedste mountainbike-parker

1. Les Gets, Frankrig

»Jeg synes, at Les Gets er stedet over dem alle. Det er så stort et område, og der er så mange spor – både downhill og enduro (se forklaring i boksen, red.). Mange af sporene er mest for erfarne folk, der er etablerede i deres køreteknik. Du får en helt enestående oplevelse ud af at hyre en lokal guide, der kan tage dig med ud, hvor du ellers ikke selv ville finde hen. De har deres egne små, hemmelige spor og er gode til at finde terræn, der passer til dit niveau«.

2. Saalbach Hinterglemm, Østrig

»Det ligger godt og smukt. Med masser af begyndervenlige spor og masser at køre på for dem, der tror, de er verdensmestre. Her kan hele familien køre, uden at skulle bekymre sig om, hvorvidt børnene nu også kan klare det. Sporet Mælkevejen (Milka Line, red.) er en grøn bane på næsten tre kilometer, nem og bred og med hop undervejs. I Saalbach Hinterglemm er der nok at køre på til en hel uge«.

3. Vallåsen, Sverige

»Vallåsen i Skåne skal med. Det er ikke Alperne, men stedet er så oplagt at nævne, fordi det kun ligger 1½ time i bil fra København. Vallåsen er et fantastisk sted at komme i gang med at køre mountainbike og begynde at snuse til downhill og enduro og skyde eventuelle fordomme om, hvor farligt eller svært det er, ned. Det er ligesom skiløb – du bestemmer selv, hvor hurtigt det skal gå. Der ligger et fantastisk grønt begynderspor. Og der er spor nok til en hel weekend«.

4. Zermatt, Schweiz

»Zermatt er et mega eksklusivt sted. Men super flot. Det ligger ved Matterhorn, Tobleronebjerget; det er de høje alper med sneklædte toppe. De gør rigtig meget for deres mountainbike ved at udbygge sporeneog er den perfekte kombination af naturspor og menneskebyggede ting. Du får ikke fornemmelsen af, at du kører i en bikepark, det er lidt gemt. Det er selvfølgelig et dyrt sted, men du kan leje en lejlighed og selv lave mad, så det ikke bliver så voldsomt«.

5. Sintra, Portugal

»Jeg synes, Sintra er et fantastisk område. Det er ikke Alperne, hvad angår højdemeter, men der er kørselsmuligheder og underholdning nok til en uge. Det er godt at tage til Sintra i det tidlige forår eller sene efterår. Der er masser af fede spor med stor variation, og det er oplagt at hyre en lokal guide, så du kommer ud de rigtige steder«.

