Flypassagerer kan nu få kompensation ved strejker En sag om arbejdsnedlæggelse hos medarbejderne i flyselskabet TUIflyer baggrunden for, at EU's Domstol slår fast, at flypassagerer har ret til kompensation ved aflysninger og forsinkelser som følge af strejke.

EU-domstolen i Luxembourg har besluttet, at flypassagerer har ret til kompensation ved aflysninger og forsinkelser, som er forårsaget af ikke varslede strejker blandt personalet.

Hidtil har flyselskaberne været fritaget for at betale kompensation, fordi alle former for strejker blev betegnet som ekstraordinære omstændigheder. EU-domstolen har nu besluttet, at overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ikke kan kaldes for ekstraordinære omstændigheder.

Netop en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i Tyskland er baggrunden for EU-domstolens afgørelse, skriver rejsehjemmesiden check-in.dk. I efteråret 2016 nedlagde medarbejderne i flyselskabet TUIfly arbejdet, hvilket resulterede i flere end 100 aflyste afgange, mens andre fly blev forsinket betydeligt.

Passagerer, som blev ramt af strejken, søgte om kompensation, og flere af sagerne blev indbragt for EU-domstolen.

TUIfly argumenterede for, at arbejdsnedlæggelserne kunne betegnes som ekstraordinære omstændigheder, som flyselskabet ikke havde nogen mulighed for at undgå. Heri var dommerne ved EU-domstolen ikke enig, selv om arbejdsnedlæggelserne ikke var varslet på forhånd af fagforeningerne.

Medarbejderne nedlagde arbejdet, fordi TUIflys ledelse pludselig havde meddelt, at der ville ske omstruktureringer i selskabet. EU-dommerne konkluderede derfor, at konflikter med medarbejdere ikke er usædvanlige, og at stridighederne i TUIfly i 2016 er en del af det normale arbejdsmarked. Et par dage senere blev ledelse og medarbejdere da også enige, og medarbejderne vendte tilbage til arbejdet.

Hilser afgørelse velkommen

Direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, Lars Thykier, hilser EU-domstolens afgørelse velkommen:

»Det er endnu et uafklaret område, hvor der nu er placeret et svar. Man vil afgrænse, hvornår det er forudsigeligt, at passageren bliver forsinket. Det er det altså i dette tilfælde, og så har flyselskabet et ansvar. Hvis medarbejderne ikke synes, at arbejderne opfører sig ordentligt og nedlægger arbejdet, så er det ikke passagerens problem. Afhængig af flyveturens længde kan man så opnå erstatning helt op til 600 euro«.

Gælder EU-afgørelsen med tilbagevirkende kraft?

»Ja, men forældelsesloven på tre år gælder også her. Jeg må gøre opmærksom, at det bare er et af mange uafklarede spørgsmål, som er løst. Der er mindst 50 andre uafklarede«.

I en email-kommentar til EU-domstolens afgørelse skriver SAS' informationschef Knut Morten Johansen:

»Vi følger dommen med interesse. Foreløbigt er der ikke tale om gældende ret, hvilket betyder, at dommen ikke udlægger retningslinjerne for vores erstatningsbehandling, love, regler og befordringsvilkår«.

Knut Morten Johansen fastslår, at SAS' afgørelser i erstatningssager følger de skandinaviske transportklagenævn.

»Vi holder øje med, hvordan forbrugermyndighederne, der er repræsenteret i nævnene, vurderer den aktuelle dom og om den skaber præcedens i nævnene«.

Hos Norwegian har man også noteret sig dommen, lyder det fra kommunikationschef Andreas Hjørnholm.

»Vi henholder os til EU’s gældende regler, og det gælder selvfølgelig også for denne dom«.