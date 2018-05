Flytjek: Holder British Airways' nye langdistanceservering? Politiken har testet et af de store traditionsrige flyselskabers nye madkoncept.

I januar lancerede British Airways en ny og forbedret service om bord på deres interkontinentale economy class – eller World Traveller Class, som selskabet kalder det. Det skete, efter man havde lavet en gennemgribende brugerundersøgelse, der viste, at på især langdistanceruterne betyder mad og drikke – i rigelige mængder – rigtig meget for den samlede komfort.



British Airways Rute: London Gatwick-Grenada

Fly: Boeing 777-200

Flytid: 9 timer og 50 minutter

Klasse: World Traveller (economy class)



Godt:

Behagelige sæder med god plads

Flere mindre serveringer før og efter hovedmåltidet

Underholdende sikkerhedsdemonstration Skidt:

Vi fik mad som nogle af de allersidste på flyet – stik mod selskabets politik om servering til børn

Pause på en time under mellemlanding uden at kunne forlade kabinen

Ventetid om bord på flyet i over en time grundet fugl i motor i Gatwick

Det kan jeg godt nikke genkendende til. Flyver man om natten, betyder mange serveringer ikke det store, men denne gang skulle jeg på en flyrejse, der begyndte kl. 10 om formiddagen og varede 10 timer.

Jeg rejste alene med mine to børn på 10 og 7 år, og det var ikke mindst de to medpassagerers ve og vel under de mange timers flyvning, jeg var lidt bekymret for. Men hvor god er den forbedrede catering på British Airways? Vil man kunne mærke en forskel, eller er det et hult pr-stunt?

Indretning: Så snart vi sætter os i stolene, udbryder min søn et tilfreds »det her er luksus«. Begge børn orienterer sig straks om stolenes mulighed for at blive slået tilbage, bordets størrelse og tv-skærmene i sædet foran. Set med børneøjne er sæderne på selv World Traveller Class brede og komfortable, og jeg må sige, at ud af de fem langdistanceflyvninger, jeg har foretaget inden for det forgangne år, er dette den mest behagelige, hvad sæder og indretning angår.

Service og underholdning: Rejsen begynder med en finurlig og humoristisk sikkerhedsfilm fuld af kendte, britiske personligheder som Ian McKellen og Gordon Ramsay. Da vi har nået marchhøjde, bliver der serveret snacks i form pretzels og dertil en drink. Det er der ikke så meget nyt og afvigende i. Til gengæld er der flere helt nye film, som kun lige havde fået premiere i danske biografer

Foto: Kristoffer Flakstad Velbekomme. Så er der frokost om bord hos British Airways.

En lille time efter snacken kommer der frokost, som består af en bakke med fire anretninger, herunder en varm ret, hvor valget står mellem kylling casserole og en pastaret med farfalle og tomatsauce. Jeg er godt tilfreds med min kylling, børnene knap så begejstrede for pastaen. Det er et sundt måltid med en velsmagende perlebygsalat til, og der blev serveret kaffe og te efter frokosten.

Rastløsheden er ved at indfinde sig, da kabinepersonalet noget tid efter måltidet kommer rundt med Magnum-is til alle – et af de nye tiltag. Isen er som sendt fra himlen, og børnene storsmiler.

Jeg regnede med, at isen var den sidste servering inden vores stop-over på øen St. Lucia, men nej. En time før ankomsten til Caribien bliver der serveret afternoon tea – med tilhørende sandwich og et stykke chokolade.

Konklusion: Prisen for os tre er 11.400 kr. De i alt fire serveringer og den gode underholdning gjorde den lange dagsflyvning med to mindreårige til en overraskende nem affære – til et favorabelt beløb. Man kan kun håbe, at British Airways fastholder det nye koncept på deres langdistanceruter, for det holder.