Skipper Jan og 'Emma' tøffer Isefjord rundt En fem timer lang rundtur i Isefjord med den gamle hjemmeværnskutter 'Emma' er både en natur- og historisk oplevelse.

Tøf, tøf, lyder det tungt og regelmæssigt dybt nede i 'Emma's indre. Den gamle hjemmeværnskutter starter upåklageligt, og snart kan Jan 'Skipper' Christensen og hans bedstemand og ægtefælle, Anne Jensen, tøffe ud af Holbæk Gl. Havn mod nye eventyr i Isefjord.



Det er med lidt bange anelser, at Politiken bevæger sig op på broen, for et lille skilt forkynder:

»Slendrian på broen tolereres ikke. JC«.

Skipper Christensen er dog venligheden selv og forklarer, at det »efter sigende står på alle A.P. Møller-skibe, men jeg har nu aldrig sejlet med skibsrederen«.

På tur med M/S 'Emma'

En tur- og lystfiskerbåd med fast kajplads i Holbæk. Besætningen på 'Emma' arrangerer fisketure, charter, skovture, rundfarter, polterabend og firmature i danske farvande. I vinterhalvåret sejler 'Emma' fra Kalkbrænderihavnen i København, om sommeren stævner hun ud fra Holbæk.



Holbæk-havn-fjord: Rundtur på en time: 90 kr.

Isefjord: Fem timer lang rundtur: 260 kr.

Fisketur: Sejler efter fladfisk i syv timer: 300 kr.

Solnedgangstur:Se solen går ned over Holbæk, to timer: 160 kr.



Sejlererfaring mangler Jan Christensen ellers ikke. I syv år sejlede han på de store verdenshave, men siden 1972 har han sejlet med lystfiskere, lejrskoleelever og turister. Jan Christensen er uddannet svømmedykker i søværnet og sætteskipper fra Københavns Navigationsskole. Han har også været elev på skoleskibet 'Georg Stage', fordi »far ikke syntes én opdragelse var nok«.

Foto: Morten Langkilde Ud for den tidligere Søminestation - nu kursuscenter - ligger resterne af et kajanlæg bygget af tyskerne under Anden Verdenskrig.

I 2003 købte Jan Christensen og hans hustru den tidligere hjemmeværnskutter, og året efter stævnede 'Emma' ud med turister. Anne Jensen er tidligere faglærer på en specialskole, men titulerer sig bedstemand.

»Til søs har man sine faste begreber, og uanset om man er kvinde eller mand, hedder det bedstemand, akkurat som en trappe eller stige på et skib hedder en lejder og ikke en trappe. En bedstemand er en styrmand på et mindre skib. Vi har plads til 29 passagerer, og ifølge Søfartsstyrelsen skal der være to besætningsmedlemmer ombord«, forklarer bedstemand Jensen.

Hønsehalsen og Marsmanden

Nu har parret ikke tid til at sludre, for vi sejler ind i bunden af den otte kilometer lange og to kilometer brede Holbæk Fjord, som er en sidefjord til Isefjord, og der skal guides. Et øjeblik tror vi, at skipper har mistet orienteringssansen, da han siger:

»Og der har vi så Sukkenes Bro«.

Foto: Morten Langkilde En sejltur med 'Emma' på Isefjord byder på mange naturoplevelser som her ved udsejlingen ved Vellerup Vig.

Men der er ikke tale om den berømte Ponte dei Sospiri over kanalen Rio di Palazzo i Venedig, men derimod en lille bro ved Holebækkens udløb i Holbæk Fjord. Jan Christensen bringer os da også hurtigt tilbage i hjemlige omgivelser.



»Ved bagbord kan I se Jensens Bøfhus, hvor det er nødvendigt at bestille bord«, hævder Jan Christensen, som i samme øjeblik igen bringer forvirring i geografien for »lidt længere fremme ser I en hammam med dejlige, varme bade, Holbæk Hamam«.

Mens vi langsomt tøffer ud i selve Isefjord, fortæller skipper lystigt om de cirka 100 dage om året, han tilbringer på havet. 'Emma' fragter lystfiskere, polterabender, fødselarer og begravelsesfølger:

»Askespredning på søen er blevet meget populært, og selv kunne jeg heller ikke forestille mig andet. Bryllupper har vi ikke haft endnu, men en ung mand faldt på knæ på dækket og friede til sin udkårne«.

Foto: Morten Langkilde Ud for Bognæs vinker bedstemand Anne Jensen, Rex og Nikolaj Jensen til færgen, der kommer fra Orø.

Hønsehalsen er en lille halvø, som skærmer Udby Vig mod den mere bølgende Isefjord. Navnet har halvøen fået, fordi den med lidt god vilje ligner halsen og hovedet på en høne. Hønsehalsen Fyr eller fyr nr. 1.118 er et såkaldt vinkelfyr, hvor lyset har forskellige farver i forskellige retninger.



»Fyret hedder aldrig andet end Marsmanden, fordi det er grønt og ligner – ja, en marsmand. I gamle dage var det gasdrevet, men nu oplades det af solceller. Det står på en halv meter vand, og forleden stod en mand ude ved fyret og fiskede«, fortæller skipper Christensen.

Grevinden og badehytten

Snakken om Marsmanden har lokket yngste passager op på broen. Nikolaj Jensen fra Holbæk er otte år og på ferie med sin far Rex.

»I flere år har vi talt om at sejle på fjorden, og fem timers sejlads er passende for en dreng i hans alder. Jeg har selv sejlet meget som knægt, og på et tidspunkt skal vi prøve en sejlbåd. Foreløbig er det altså sejlads med 'Emma', den svenske westernby High Chaparral og vikingetræf i Trelleborg, som er feriens indhold«, fortæller Rex Jensen.