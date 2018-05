Hoteltjek: En sand tysk naturperle Forsthaus Heiligenberg ligger dybt inde i Hohenkamp-skoven omkring 40 kilometer syd for Bremen.

»I 1200-tallet rykkede munke ind, men efter reformationen rejste de tilbage til Frankrig. I 1600-tallet flyttede forstmanden ind. Grever og baroner gik på jagt i skoven, men i dag er det hotellets gæster, som vandrer, løber eller cykler i skoven«, fortæller direktør Juliane Brüning under en rundvisning på ringmuren og i skoven.

Foto: Morten Langkilde Restauranten er hyggelig med masser af træværk, og så er maden i topklasse.

​

Bygningen blev omdannet til restaurant i 1960'erne. Familien Brüning, som driver 31 hoteller, overtog i 1998 Forsthaus Heiligenberg, som i dag har fire stjerner.

Om hotellet Forsthaus Heiligenberg, Heiligenberg 3, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Tyskland Godt: Førsteklasses restaurant Idyllisk beliggenhed God betjening Skidt: Ingen kuffertbænk Ingen afsætningsplads i brusekabine

​Beliggenhed: De smukke, hvide bindingsværksbygninger ligger idyllisk i skovens dybe stille ro kun omgivet af fuglesang. Den romantiske have indbyder til en drink eller to eller en rundtur i køkkenhaven.

Foto: Morten Langkilde Hoteltjek, Forsthaus Heiligenberg er siden 1998 ejet af familien Brüning, beliggende ca. 50 km. SØ for Bremen. Juliane Brüning viser rundt i de smukke og historiske omgivelser.

Juliane Brünings mor, Adelheid, styrer den økologiske køkkenhave, hvor køkkenchef Kay Masan høster årstidens grøntsager. Han satser i det hele taget på økologi og produkter enten fra naturen eller lokale producenter.

Indretning:Forsthaus Heiligenberg har 31 værelser, som alle er forskellige. Mit værelse hedder Quitte Quince - Kvæde - og er holdt i lyse og gule farver med hyggelige skråvægge. Masser af skabe og også en lille arbejdsplads.



Badeværelset har både brus og kar. Det bedste er dog en håndklædevarmer.

Service og faciliteter: Tjeneren Frank Rasch er som Forsthaus Heiligenbergs øvrige personale vidende, informerende og behagelig uden at være underdanig under middagen.



Vi bestiller en fem retters menu, hvor Rasch først serverer en appetitvækker, en salat med både grønne og hvide asparges og linsebrød til. Forretten var laks efterfulgt af suppe, alt godt fra havet og kød, inden Rasch slutter af med en isanretning. Vinkortet har både tyske og internationale vine.

Foto: Morten Langkilde Hoteltjek, Forsthaus Heiligenberg er siden 1998 ejet af familien Brüning, beliggende ca. 50 km. SØ for Bremen. En fem retters menu. 3. ret.

Morgenmadsbuffeten er lige så varieret som aftensmaden med masser af godt brød, friske frugtsalater, æggeretter, laks, pølser, skinke, oste, sæsonens hjemmelavede salater, mejeriprodukter m.m., og den indtages i et typisk tysk lokale med masser af træudskæringer.

Konklusion:Forsthaus Heiligenberg er for det klientel, som holder af natur, fredelige omgivelser og god mad. Hotellets fire stjerner har ikke givet sig udslag i prisniveauet.



For et enkeltværelser begynder prisen ved 75 euro (560 kroner) og for et dobbeltværelse ved 127 euro (945 kroner). Morgenmad er inkluderet.

Hotellet har masser af opholdstilbud af flere dages varighed med forplejning til efter danske forhold særdeles gode priser.