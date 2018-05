Global turisme forurener langt mere end antaget Australsk undersøgelse kortlægger konsekvenserne af den stigende turisme - fra souvenir-indkøb til flyrejser. Forsker kalder resultatet for »en øjenåbner«.

Global turisme står for 8 procent af verdens samlede udledning af CO2.

Det fastslår en ny rapport fra forskergruppen Integrated Sustainability Analysis ved University of Sydney i Australien.

Bag undersøgelsen, der er blevet offentliggjort online på Nature Climate Change, står blandt andre Arunima Malik, der sammen med sine forskerkollegaer har arbejdet med projektet i halvandet år. Og hun er overrasket over undersøgelsens resultat.

»Det var en øjenåbner. Vi forventede ikke 8 procent. Det er ret stort tal«.

Arunima Malik forklarer i telefonen fra Sydney, at alle tidligere forsøg på at udregne den globale turismes CO2-aftryk, har vist et langt mindre tal.

»Inden vi startede på arbejdet med rapporten analyserede vi al tilgængelig information på området og fandt ud af, at det endelig tal kun lå på 3 procent, men at ikke alle dele af turismens fødekæde var taget med i de beregninger«, siger Arunima Malik.

Derfor har Integrated Sustainability Analysis' nye undersøgelse medtaget alle dele af turismen - blandt andet souvenirs, madindkøb, overnatning, shopping og transport herunder flyrejser, der ofte betegnes som den store synder.

Antallet af rejsende stiger

At flyrejser forurener er for længe siden slået fast. Udregninger fra miljøorganisationen Noah viser, at en togrejse fra Hamburg til Paris forurener 16 gange mindre end en tilsvarende flyrejse på samme rute, og at et typisk langdistancefly til Bangkok fra København bidrager lige så meget til drivhuseffekten som 2.000 Volkswagen Polo, der kører til Paris med hver fire passagerer i bilen. Samtidigt er antallet af flyrejsende steget fra 18 millioner i 1948 til 3,7 milliarder i 2016.

En del af Integrated Sustainability Analysis' undersøgelse fastslår også, at den voksende middelklasse, der får penge mellem hænderne i lande som eksempelvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina, har stor betydning for CO2-udledningen.

»Vi har fundet ud af, at stiger indkomsten, så stiger CO2-udslippet også. Får folk penge mellem hænderne, så rejser de også og øger deres forbrug«, lyder det fra Arunima Malik.

Alle undersøgelser peger da også på, at det samlede antal af rejser i verden er stigende. Og vil fortsætte med at stige, viser tal fra UNWTO World Tourism Barometer, der peger på, at især befolkningen i netop Brasilien, Rusland, Indien og Kina bruger mange flere penge på turisme end tidligere.

Danskerne gider ikke bæredygtige rejser

Lars Thykier, der er direktør for Danmarks Rejsebureau Forening - brancheforening for danske rejsebureauer - anerkender problemet.

»Al CO2-udledning over 0 procent, eller bare 4 procent, i forbindelse med rejser, er et problem. Danskerne kan selvfølgelig vælge at blive hjemme, men det opfordrer vi ikke til, for så udhuler vi vores egen forretning«, siger Lars Thykier.

Han mener, at et af de store problemer er, at der ikke er fundet gangbare løsninger på transportsiden - det kan være et fly, der flyver på el, eller mere oplagt, en beskatning af flybrændstof, der vil få priserne på rejser til at stige og dermed antallet af rejsende til at falde.

En anden stor udfordring ligger ifølge Lars Thykier hos de rejsende selv.

»Kunderne efterspørger ikke bæredygtige rejser. Der mangler ægte miljøbevidste kunder. Rejsebranchen har ikke set den økologiske bølge, som man ellers har set på andre områder«, siger Lars Thykier.

Den udmelding flugter med en Megafon-måling, som Politiken offentliggjorde i marts. Her svarede svarer 68 procent af 1.044 adspurgte danskere, at de er overvejende uenige eller helt uenige i, hvorvidt hensynet til miljøet og klimaet gør, at de afholder sig fra at tage på lange flyrejser.