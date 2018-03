Danskerne siger, de gerne vil betale CO2-kompensation – de gør det bare ikke Forbrugerne har vænnet sig til, at det ikke koster ret meget at flyve. Derfor er det svært at få dem til at betale klimaaflad, forklarer ekspert.

Godt halvdelen af de danske flyrejsende vil gerne betale et ekstra CO 2 -gebyr på 50 kroner, hvis de fik muligheden for det.

Megafon-undersøgelsen »Jeg synes, det ville være i orden, hvis alle flyrejser blev pålagt et ekstra CO-gebyr på ca. 50 kr.« Overvejende enig eller helt enig: 46 % Hverken-eller: 17 % Overvejende uenig eller helt uenig: 32 % Ved ikke/ikke relevant: 5 %

Det viser en Megafon-undersøgelse, Politiken har fået lavet, hvor 1.044 danskere har forholdt sig til sætningen: »Jeg synes, det ville være i orden, hvis alle flyrejser blev pålagt et ekstra CO 2 -gebyr på cirka 50 kroner«.

46 procent svarer, at de er helt enige eller overvejende enige.

Men ifølge Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, har enkelte flyselskaber tidligere forsøgt sig med et CO 2 -gebyr. Men de fjernede muligheden igen, fordi passagererne ikke gad købe produktet.

»Der er tre ting, der sælger flybilletter. Det er pris, pris og pris. Det er forbrugerne blevet vænnet til, og man kan takke flybranchen for, at det ikke skal koste noget at flyve. Alt over 300 kroner er jo en dyr billet. Det er derfor, det er svært at få passagererne til at betale ekstra penge i klimaaflad«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

Og som det er i dag, er det ikke let for danske flypassagerer at betale et ekstra CO 2 -gebyr i selve bookingprocessen. Hverken Norwegian eller SAS, de to største selskaber i Københavns Lufthavn, tilbyder kunderne dette, når de er i gang med at købe deres flybillet.

»Man kan ikke købe CO 2 -aflad hos Norwegian, fordi vi i forvejen er blandt verdens mest brændstofeffektive flyselskaber. Vores fly er i gennemsnit kun 3,6 år gamle, hvilket er en afgørende faktor, når vi taler brændstofforbrug og CO 2 -udledning«, forklarer kommunikationschef Andreas Hjørnholm.

»Vi har hverken haft det før og overvejer det ej heller for nuværende. Den bedste måde at begrænse CO 2 -skadevirkninger på, mener vi, er at udlede mindre CO 2 – ikke at købe aflad«, siger Andreas Hjørnholm.

Hos SAS er det rent faktisk muligt at kompensere for rejsens forurening. Men det er ikke en del af selve bookingprocessen, så man skal selv bagefter gå ind under tillægstjenester på SAS' hjemmeside, hvis man vil købe kompensation.

»I dag er det muligt at købe CO 2 kompensation hos SAS, men efterspørgslen blandt passagererne har ikke været så høj endnu. Vi tror dog, at der kommer mere fokus på klimavenlig flyvning. Derfor arbejder vi på at få tilbud om CO 2 kompensation ind i bookingen, så man kan tage stilling allerede, når man køber sin billet«, siger pressechef i SAS, Mariam Skovfoged.

Ønsker man at kompensere for sin rejses CO 2 -udslip, kan en lommeregner på SAS.dk udregne flyrejsens præcise udslip. For eksempel vil det koste ca. 8 euro (ca. 60 kroner) at kompensere for en flyrejse fra København til Bangkok.

Beløbet går til at investere i vedvarende energi modsvarende den mængde CO 2 , der udslippes.

Kun hos det irske lavprisselskab Ryanair er det stadig muligt at kompensere for kulstofomkostningerne på flyvningerne i selve bookingprocessen.

»Det er en frivillig mulighed, der allerede er ’live’ i vores bookingproces, som giver kunderne mulighed for at lave en donation (1 euro per booking) for at kompensere for kulstofemissioner«, forklarer salgs- og marketingchef for Skandinavien og Baltikum i Ryanair, Chris Lundshøj.