Rejsebureau vil sælge rejser med social ansvarlighed og fokus på miljøet We Travel tror på et marked for bæredygtige rejser. Men ved godt, at flyrejser er et problem.

En ny australsk rapport fastslår det lige ud: At rejse er at svine kloden til med CO2.

Ifølge forskergruppen Integrated Sustainability Analysis ved University of Sydney i Australien, står den globale turisme, fra flyrejser til souvenirs, for 8 procent af verdens samlede udledning af CO2 - fire gange mere end tidligere antaget.

Det problem vil et nyt dansk rejsebureau gerne være med til at gøre noget ved. Rejsebureauet hedder We Travel. Med et ikke uvæsentligt 'Responsibly' efter punktummet. Her vil man sælge rejser med perspektiv, social ansvarlighed og bæredygtighed for øje, fortæller direktør Jakob Ro Jørgensen.

»Vi tror på, at jo bedre folk har det dér, hvor du rejser hen, jo bedre en oplevelse får du. Vi ser en forretning i det, når vi tænker langsigtet«, siger Jakob Ro Jørgensen.

Med andre ord skal lokalbefolkningen få noget ud af det, når We Travels gæster kommer på besøg. Samtidig med, at der er fokus på at købe ind lokalt, at der dyrkes egne råvarer, at hotellerne bruger sol- eller vindenergi, at der affaldssorteres og er fokus på økologi.

Hvad så med flyrejsen?

Mens We Travel slår sig mest op på den socialt ansvarlige rejse, skilter de knap så meget med den bæredygtige del, forklarer Jakob Ro Jørgensen.



»At rejse bæredygtigt er jo selvmodsigende. Alle er klar over, hvor meget det forurener, når man rejser med fly. Og vi kan ikke komme uden om, at folk skal rejse med fly, når de skal nå vores destinationer«.

Og hvad gør We Travel så ved det?

»De mest religiøse siger, at du ikke skal flyve. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan sige til vores kunder, at de skal flyve direkte og droppe de korte flyvninger, for de forurener mest i forhold til den længden på rejsen. I princippet kunne vi også dykke ned i hvilke flyselskaber, der flyver med de mest miljøvenlige maskiner og hvem, der er bedste til at fylde flyene op, men så begynder det at blive meget komplekst«, siger Jakob Ro Jørgensen.

Det er derfor ikke noget, We Travel har fokus på i bureauets startfase, men det kan meget vel blive det på sigt, lyder det fra Jakob Ro Jørgensen.

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye australske rapport, fastslår Lars Thykier, direktør for Danmarks Rejsebureau Forening over for Politiken, at danskerne ikke efterspørger bæredygtige rejser.

Den opfattelse deler Jakob Ro Jørgensen ikke.

»Det mener jeg er en sandhed med modifikationer. Hvis du skilter med, at en rejse er bæredygtig, så bliver det hurtigt religiøst, og så står folk af. Det handler ikke kun om bæredygtighed, men om kultur, lokalsamfund og miljø. Det kan vi ikke skille ad. Vi mærker, at interessen er der, ikke for de specifikt bæredygtige rejser, men for den oplevelse, der følger med, når du rejser socialt ansvarligt og bæredygtigt«, siger Jakob Ro Jørgensen.

Ifølge ham er det We Travels mission at vise, at det rent faktisk fører til bedre rejseoplevelser, når man tænker langsigtet og at der i fremtiden vil være et stort og voksende marked for rejser som dem We Travel sælger.