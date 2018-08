Minimurerne genopbygger Varde anno 1866 hver tirsdag og torsdag Tålmodighed, fingersnilde og lyst er en forudsætning, hvis man vil have et pensionistjob som minimurer i Varde.

Tage Spangsberg Nielsen har arbejdet på minimurernes værksted i Varde i 21 år. To gange om året får Tage og de øvrige minimurere løn i form af en frokost til jul og ved åbningen om foråret.

Foto: Morten Langkilde Det kræver fingersnilde at placere de små mursten, og det har Tage Spangsberg Nielsen.

»Vi får noget godt at spise og så en lille en eller to til ved frokosten«, fortæller Tage Spangsberg Nielsen, der har en fortid som chauffør, teglværksarbejder og murerarbejdsmand og fastslår: »Der er tre ting, som kræves for at blive en god minimurer: tålmodighed, fingersnilde og lyst til arbejdet. Og så må man ikke glemme det gode kammeratskab«,

Minimureren besidder alle egenskaber, og selv om Tage Spangsberg Nielsen har store arbejdshænder, besidder han fingersnilde og placerer de bittesmå mursten med stor præcision. Senere skal de dukkesmå døre og skrøbelige vinduesrammer placeres på bygningen.

10 måneders arbejde

Da Politiken besøger værkstedet, er dagens hold – som foruden Tage Spangsberg Nielsen består af den tidligere murer Allan Blicher og den pensionerede gartner Christian Bekke – i færd med at bygge den gamle fogedbygning.

»Vi begyndte for over en måned siden, og jeg vil tror, at det nok tager 10 måneder at færdiggøre. Foreløbig har vi kun nået en enkelt længe, og der er fire længer i alt«, fortæller Allan Blicher om bygningen, som i indeværende sæson kan ses i Minibyen.

Foto: Morten Langkilde Christian Bekke i færd med at skære minimursten. Han er tidligere murer og konstaterer tørt, at det er dejligt, at man ikke behøver at bevæge sig rundt på høje stilladser hos minimurerne.

Allan Blicher forklarer, at bygningen inderst består af 5-centimeters lecablokke, og dernæst sættes murstenene på. Tagryggen består af beton, som de små tagsten lægges på.

Som at lave vaniljekranse

Selv om Christian Bekke er tidligere gartner, fremstiller han mursten. Først kommer han ler i en presser, hvorefter der kommer en lang pølse ud, som han skærer ud til mursten. Christian Bekke siger, at »det er lidt ligesom at lave vaniljekranse«. Derefter skal stenene tørre i et par dage, og så sliber Tage Spangsberg Nielsen dem til.

»Efter tørring og slibning sendes murstenene til teglværket i Gørding for at blive brændt ved 1.065 grader. De bliver røde i forbindelse med brændingen. Der går 1.000 minimursten på en rigtig mursten«, oplyser Christian Bekke.

Minimurerne i arbejde kan ses fra maj til oktober hver tirsdag og torsdag fra klokken 9 til 12 på Lundvej 4 A i Varde. Det koster ikke noget at besøge minimurernes værksted.