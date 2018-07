Ida cykler rundt i Europa og spiller koncerter: »Så skal jeg efter 50 kilometer i modvind pludselig transformere mig selv fra cyklist til cellist«

Foto: Privatfoto

Undervejs har jeg spillet i kirker, kulturhuse, synagoger, cykelforeninger og universiteter. Jeg har også spillet en koncert for 15 heste på en gård i Schweiz. Jeg har på forhånd planlagt 36 koncerter, men undervejs bytter jeg også koncerter for en overnatning. Eller et glas vin, nogle friskbagte vafler eller en original komposition. Og så altså en koncert for heste i en stor ridehal. De reagerede på musikken, det var en meget anderledes oplevelse. Da jeg begyndte at spille, kom hestene hen og stillede sig i en halvcirkel foran mig. Det var tydeligt, at musikken påvirkede dem. Jeg spillede en halv times tid for dem og var lidt nervøs, for jeg har ingen erfaring med heste.

Det bedste ved rejsen er, at jeg får nye venskaber. Når man cykler med en rød cellokasse på ryggen, hilser man på mange mennesker. »Er det en guitar, du har på ryggen?«, »hvor skal du hen?«, lyder det. Jeg har mødt mange, mange søde mennesker. Jeg mødte på et tidspunkt en anden cyklist, som jeg udvekslede et par ord med. Det viste sig, at han var smed, og vi kom til at snakke om, at den endepind, der sidder på min cello, er lavet af titanium og messing, men at en endepind af stål måske ville få celloen til at lyde bedre. Næste dag havde smeden fremstillet en ny endepind til mig, som jeg fik i bytte for en privatkoncert ved en sø. Og celloen lød bedre. Det var anden af mine mange byttehandler.

Undervejs har jeg cyklet i Schweiz, Liechtenstein, Østrig, Tyskland og også på den franske side af Rhinen. Til sidst cyklede jeg i Holland og sluttede der, hvor Rhinen løber ud i Nordsøen.

Til næste sommer vil jeg cykle hele Sjælland rundt. Selvfølgelig med min cello på ryggen«.