Varmen fortsætter: Snør støvlerne og tag på vandring langs Odsherreds kyst Politiken begiver sig ud på en 26 km lang gåtur i Odsherred gennem kuperet terræn, der blev formet i istiden.

Motivet havde været perfekt til et klassisk dansk landskabsmaleri.



Isefjorden anes svagt bag rapsmarker i fuldt flor, og det gule blomstertæppe synes uendeligt fra skovbrynets udsigtspunkt, hvor der også er kig til grønne enge med brogede køer, der græsser frit langs levende hegn med valmuer, der vajer i den stille vind. Himlen er skyfrit blå, og morgensolens stråler skinner så skarpt, at man må misse med øjnene, hvis alt skal indprintes på nethinden.



Det er ikke mere end et kvarter, siden vi tømte kaffekrusene og glasset med hjemmelavet mirabellemarmelade på Kirsebærgården i Nakke og begyndte at gå. Og selv om temperaturen fra morgenstunden er nået op over 20 grader, har flere rustet sig med tunge støvler forud for de 26 km's vandring i den ejendommelige nordvestsjællandske natur.



Området er kendetegnet ved et stærkt varieret og nogle steder meget kuperet landskab, der har taget form efter isens bevægelser i den seneste istid for omtrent 15.000 år siden. I mere end 200 år bragte istidslandskabet anerkendte kunstnere til området, og det har også haft afgørende betydning for fødevareproduktionen, det rige dyreliv og for den udmærkelse, det uspolerede naturområdes med den særlige geologi fik i 2015.



Odsherred er nu ikke bare en geopark. Det er også den første og indtil videre eneste Unesco-stemplede geopark i Danmark.



Vandring på fladt land

Geoparken rummer vandrestier både i højden og på mere fladt land. Men for at alle kan være med hele vejen på de 26 km's vandring, er ruten lagt på flade strækninger med Mårbjerg som det højeste punkt.

Efter at have gjort holdt på højen og nydt udsigten over de gule rapsmarker vender vi i flok tilbage til det lave løv i den kun 20 år gamle Nakke Skov. Vi går i rask trav, mens et forbavsende stort antal vinbjergsnegle med hus på ryggen kryber langsomt af sted på de grønne skovstier.

Foto: Signe Mai Vilsbøll Den 26 kilometer lange vandretur går ad Isefjordsstien ind i Rørvig og fortsætter langs kysten over Korshage.

Fra et fredet tilvokset stengærde, som følger stien, plukker vært på KirsebærgårdenBirgitte Sally, der er med på vandreturen, en grøn plante og beder os smage.

»Løgkarse. Vi har rigtig mange urter her i skoven, der er gode at bruge til madlavning. Blandt andet røllike og løgkarse«, siger hun.

Som navnet så fint antyder, både dufter og smager den grønne urt af løg.

Odsherred er på sin vis stadig et nyt territorium for eksilkøbenhavneren Birgitte Sally, der for 5 år siden rykkede livet på stenbroen op med rødder og bosatte sig på gården i Nakke, hvor hun nu driver et refugium og arrangerer aktive weekender i selskab med andre lokale.

De aktive weekender kombinerer en halv dags cykling på mountainbikespor i Kårup Skov ved Veddinge Bakker med de 26 km's vandring i det nordøstlige hjørne af Odsherred.

Et alternativ til spa- eller kroophold, lyder det fra Birgitte Sally, der på turen er ledsaget af den 70-årige vandreentusiast Asger Christensen. Han kender området som lommen i sine sandfarvede zip off-shorts og har kurs mod Rørvig.

Oversvømmelse i vikingernes havn

Idet vi passerer Skredbjerg og når Isefjordstien, som følger de mandshøje siv i vandkanten, indleder Asger Christensen sin beretning om oversvømmelserne ved stormen Bodil i 2013, der fik det lave vand til at stå højt i forhaverne til de stråtækte bindingsværkshuse på første parket til fjorden.

»Heldigvis var det ikke så slemt her, som det var ved Korshage. Der var der flere huse på stranden, der blev jævnet med jorden«, siger han.

Asger Christensen kan også fortælle, at Odsherred er omkranset af næsten 160 km kyst, og at Rørvig Havn menes at have været et af de steder, vikingerne samledes, inden de tog på krigstogt for knap 1.000 år siden.



Men det er ikke vikingernes færd, feriebyen med den lille havn er blevet kendt på, påpeger vandreguiden.



En stor del af Odsherred Kommunes over 25.000 sommerhuse er placeret nær Rørvig, der er et af Danmarks mest populære sommerhusområder.



Og det er så dansk, som det overhovedet kan blive. Lystbådehavn, færge til og fra Hundested, flere ishuse med konkurrerende iskvalitet og røgeri med stjerneskud og udendørs servering.



Desuden kalder Rørvig sig selv Danmarks midtpunkt, da byen placerer sig centralt i landet. Omtrent en times kørsel fra København og en smule ekstra med færge fra Aarhus.