Fotogent forfald præger Pyrenæernes fine gamle dame Den storladne Canfranc-station på grænsen mellem Spanien og Frankrig fylder 90 år. 'La Dama de los Pirineos', Den fine dame fra Pyrenæerne, er for længst gået i forfald. Ved åbningen i 1928 var landsbyens internationale station Europas næststørste.

Solen skinner ved Estación Internacional de Canfranc i det nordlige Spanien. En kølig formiddagsvind blæser gennem dalen med de stejle, træbevoksede bjergsider, som stationen ligger i. Fuglekvidder høres, og det er helt anderledes end lydinfernoet ved andre af Europas største jernbanestationer.

SÅDAN KOMMER DU TIL CANFRANC Egen bil: I egen bil er der 2.073 km fra Odense. Canfranc kan passende besøges, hvis bilferien går til Spanien. Somport-tunnelen på 8.608 m, der åbnede i 2003, fører fra Frankrig til Spanien, og biltunnelen løber parallelt med den gamle jernbanetunnel.

Lejet bil: I lejet bil er der 366 km fra Barcelona og 290 km fra Bilbao. Bilen kan også lejes i Frankrig, f.eks. Bordeaux, der ligger 307 km fra Canfranc, eller Biarritz, hvorfra turen er på 173 km. Fly: SAS har direkte fly fra Kastrup til Biarritz.

Tog: Du kan fortsætte med tog, hvis du flyver til Madrid. Fra Madrids hovedbanegård, Atocha, tager det knap halvanden time med hurtigtoget AVE mod nordøst til regionshovedstaden Zaragoza. Herfra kan du stige på et af de to daglige morgenbumletog til Canfranc. De 164 km tager omkring fire timer, men udsigten er forrygende og ankomsten til perronen ved den gamle kæmpestation et must for jernbaneelskere. Vis mere





Foto: Rune Stefansson Estación Internacional de Canfranc åbnede 18. juli 1928.

'No pasar', forbudt at krydse, står der på et rødt skilt ved den perron, jeg står på. Fire par skinner skiller mig fra Canfrancs høje ankomsthal. Jeg kigger op og ned ad skinnerne. Til venstre holder der et nyere tog, lydløst og lukket. Til højre går tre personer rundt mellem sporene. Det knaser fra de lyse småsten, de træder på. De stopper op og tager billeder.

3 ANDRE OPLEVELSER I OMRÅDET Camino. Den gamle pilgrimsrute til Santiago de Compostela i det nordvestlige Spanien, Jakobsvejen, krydser Pyrenæerne. Et af de smukkeste steder at vandre gennem bjergene er ved Canfranc. Den ubevogtede grænse passeres i Somport i 1.640 meters højde, og turen går derefter via skisportsstedet Candanchú ned til Canfranc.

Ski. Fra december til april er Pyrenæerne et godt sted at stå på ski. Candanchú, seks km nord for Canfranc, er Spaniens bedste skisportsområde med 21 lifter og 11,2 km løjper i 1.500-2.200 meters højde.

Cykle. De brede, blidt kurvede asfaltveje fra skibyerne Candanchú og Astún ned til Canfranc er et yndet sted at brænde kalorier af på en racercykel. Cykelryttere respekteres generelt af bilerne, som ofte bliver indhentet på nedturen, men ellers holder god afstand. På den møjsommelige optur er det bare om at forsøge at finde et glidende tråd i et lavt gear – og om at nyde bjerglandskaberne gennem de mange sveddråber, der uafbrudt drypper ned fra pande og øjenbryn. Vis mere

Foran mig er de høje døre til ankomsthallen også lukkede. Selve stationsbygningen, der med en længde på 241 meter i sin tid var Europas næststørste efter Leipzig, benyttes ikke længere, selv om der fra en perron hver dag afgår to tog mod Zaragoza mod syd. Ankomsthallen er sat i stand i 2013, men ellers er den aflange bygning med de 365 vinduer – et for hver af årets dage – spærret af med trådhegn. Flere steder mangler der glas i vinduesrammerne.

Langt nede ad sporene, forbi nogle forfaldne magasinbygninger, skimter jeg en rødbrun, gennemrustet passagervogn og en mand, som forsigtigt stiger op i den.

Foto: Rune Stefansson Indtil 1970 kørte der tog gennem den 7,8 km. lange Somport tunnel fra Spanien til Frankrig.

Jeg begiver mig ud på en skinne, træder videre ned på svellerne. Ufortrødent fortsætter jeg ned langs bygningen, ingeniøren Fernando Ramírez Dampierres værk i art deco-stil. Ud over midterskibet og tårnbygningerne for begge ender har bygningsværket tre etager. Strukturen, symmetrien og det mørke skifertag får stationen til at minde om et fransk palæ eller et spansk slot.

I den grønne dal med sommersne oppe på bjergkammene forekommer jernbanestationen overdådig. Enorm. Og absurd midt i en lille landsby i 1.100 meters højde med 542 indbyggere. Et vidunder i forfald.

90-års fødselsdagen

Forud for anlæggelsen af stationen var Frankrig og Spanien blevet forbundet med den 7.875 meter lange Somport-tunnel gennem Pyrenæerne – i begyndelsen af det 20. århundrede et næsten ufatteligt projekt, der kostede 50 arbejdere livet. Med hornmusik, trommehvirvler og besøg i landsbyen af Frankrigs præsident, Gaston Doumergue, og den spanske konge Alfonso XIII åbnede Estación Internacional de Canfranc for 90 år siden, 18. juli 1928, og passagertogene begyndte deres rutedrift.

Foto: Rune Stefansson Jernbaneterrænet indbyder til at gå på opdagelse.

Canfranc ligger i regionen Aragonien i Nordspanien få kilometer fra Frankrig, men da stationsbyggeriet var et samarbejde mellem mellem de to lande, fik franskmændene sporene på den ene side af stationen og spanierne de øvrige spor. Ankomsthallen var dermed en passage mellem to lande.

Det havde taget 75 år at realisere denne drøm om en direkte linje mellem Paris og Madrid. Både samhandel og rejseaktivitet skulle øges. Byggeriet udviklede sig til et prestigeprojekt, hvor der ikke var sparet på hverken marmor eller andre materialer. 18. juli 2018 genopføres dele af den oprindelige åbningsceremoni med honnør, salutter, musik, statister fra landsbyen og naturligvis et tudende damplokomotiv. Det sker, selv om 'Den Fine Dame fra Pyrenæerne' er blevet omdøbt til 'Pyrenæernes Titanic', efter at franskmændene standsede togtrafikken til Canfranc i 1970 efter en jernbaneulykke, der ødelagde en bro på den franske side.

Moderne turistattraktion

Der er stadig meget at fejre – jernbanestationens pragt først og fremmest. Med et årligt besøgstal på omkring 40.000 gæster har stationen stor betydning for turismen i bjergområdet. Fejringen skal også puste til det fransk-spanske håb om at kunne genåbne jernbaneforbindelsen fra Zaragoza via Canfranc til Pau i det sydlige Frankrig i 2024. Genetablering af jernbaneviadukter og -spor kræver dog et stort tilskud fra EU, som endnu ikke er bevilget.

Foto: Rune Stefansson Kun iført hjelm får de besøgende adgang til den nyrestaurerede stationshal, hvor plancher fortæller om stationens dramatiske historier.

Jeg bevæger mig videre langs skinnerne. Vinden får det til at klapre og klirre svagt. En gennemtæret gummislange, en rusten wire, en gren fra et spinkelt løvtræ, der svirper mod en rusten vragdel, en vinduesløs vognside, et hjul, en aksel, en tyk fjeder. Der dufter af fyrretræer som i en dansk nåleskov en tør sommerdag.

Solen bevæger sig længere op på himlen og gør skyggerne skarpere. Skygger af fortiden. Skygger, der visse steder udviskes af det høje græs. Gamle togvogne og sporskifter er overgroede. Grønne gevækster har fundet vej op i udrangerede togvogne beklædt med træ, der står på de spor, som jeg har på venstre hånd, hvor magasinbygningerne ender. Vognenes sider står skrå og ramponerede. De frønnede trin vover jeg mig ikke op på.