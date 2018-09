»Jeg må knibe mig selv i armen. Kan det her virkelig være et job« På et såkaldt ekspeditionskrydstogt med selskabet Silversea er der eksperter inden for antropologi, historie, botanik, geologi m.m. om bord. De skal dele ud af deres viden til passagererne – og kunne styre påhængsmotoren på en 12-personers gummibåd gennem en brænding.

»Det er hårdt arbejde, men nogen er nødt til at gøre det«.



Dot Robertson råber ordene ind til mig med et stort smil, mens jeg flyder i vandkanten ud for Ambryn Island i øgruppen Vanuatu i Stillehavet. Hun står selv i en stor sort gummibåd cirka 50 meter fra stranden med spredte ben for at holde balancen og hænderne på påhængsmotorens styrepind, klar til at sejle ind til land, når passagererne på 'Silver Discoverer' vil retur til skibet.

Dot har de seneste 6 dage sammen med sine kolleger guidet mig og mine 70 medpassagerer gennem Stillehavet fra Salomonøerne til Ambryn.

REJSEDEKLARATION

Politikens flybillet til Vanuatu var betalt af Finnair, mens krydstogtselskabet Silversea betalte for turen mellem øerne. Selskaberne har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Den 55-årige australier er ekspert i Anden Verdenskrig, altså den del af den, der foregik i Stillehavet, hvor japanerne kæmpede en indædt kamp mod blandt andet australierne – deriblandt Dots far.

Et par aftener forinden holdt hun foredrag for skibets passagerer.

»I år er det 75 år siden, Japan indtog store dele af Sydøstasien (turen foregik i oktober 2017, red.). Planen var at tage Port Moresby i Papa Ny Guinea for at isolere australierne fra amerikanerne, så de ikke kunne få forsyninger«, forklarede hun og fortsatte:

»I juli 1942 gik japanerne i land på den nordlige del af Papa Ny Guinea. I luftlinje er der cirka 100 kilometer over øen, men der er cirka 160 kilometer på landjorden gennem uvejsomt terræn ad en sti, der kaldes Kokoda Trail. Australierne kom sydfra, og de mødtes nogenlunde på midten, hvor de kæmpede en indædt kamp. Mange af de australske soldater døde ikke i kamp, men af sygdomme som malaria og denguefeber«.

Dots store interesse for Anden Verdenskrig førte til, at hun efter 20 år som ansat i en bank sagde sit job op for at blive guide på blandt andet Kokada Trail. Her førte hun historieinteresserede forbi de vigtigste steder på den lange sti. Hendes store drøm var at besøge Japan for at se mange af de betydningsfulde steder for krigen.

»Men jeg kunne ikke tage dertil, mens min far levede. Han kæmpede selv for Australien i Japan under Anden Verdenskrig, så han ville ikke have, at nogen i hans familie besøgte landet. Men for fire år siden rejste jeg langt om længe dertil. Og så viste det sig, at japanerne jo var de venligste mennesker i verden«, sagde hun med et smil.

Foto: Tina Krongaard

Samme glade smil havde hun på læben denne morgen, da hun sejlede mig og syv andre i land på Ambryn. Iført en kasket til at holde styr på det lange blonde hår og skygge for den skarpe sol på havet styrede hun koncentreret gummibåden, mens hun fortalte, hvor meget hun elskede sit arbejde.



»Kort efter jeg var begyndt at arbejde for Silversea (i 2014, red.), sejlede vi ved The Kimberleys i det nordlige Australien. En morgen så vi hvaler, der svømmede langs med skibet. Der måtte jeg altså knibe mig selv i armen. Kan det her virkelig være et job, tænkte jeg«.

Ud over Dot Robertson er der eksperter i botanik, antropologi, geologi og marinbiologi om bord på Silverseas ekspeditionskrydstogt. Hver gang man kommer i land på en ny ø, kan man vælge at blive guidet af en af dem og på den måde få en masse af vide om stedets planter, kultur, jordbundsforhold eller historie. Man kan også bare dase på stranden og snorkle på de omkringliggende rev.

Hver eftermiddag er der foredrag i skibets barområde efterfulgt af en gennemgang af de steder, vi skal besøge næste dag. Og det er netop denne form for krydstogt, som har tiltrukket mange af passagererne til denne tur fra Salomonøerne til Vanuatu. Deriblandt ægteparret Pam og Mick Tomas fra Australien.

Sådan kommer du på ekspeditionskrydstogt

Krydstogtselskabet Silversea har en lang række ekspeditionsrejser, p.t. 44, fra Grønland i nord til Alaska i syd. Priser fra 3.500 euro (ca. 26.000 kr.) per person i delt dobbeltkahyt. Turene varer fra seks dage og op til flere uger.

Priser er inkl. mad og drikke om bord, udflugter i land, snorkeludstyr samt drikkepenge. Flybilletter til start- og slutdestinationen kommer oveni. Visum og vaccination: Alt efter destination kan der være forskellige visumregler samt vaccinationsanbefalinger. Tjek evt. på Udenrigsministeriets hjemmeside samt Statens Serum Institut. www.silversea.com Vis mere

»Vi stod på i Palau i Filippinerne, sejlede ned gennem Papa Ny Guinea og videre på denne tur. Vi tager altid kun skibe, der er til mindre end 300 passagerer, ellers bliver det for stort. Vi har været på mange af de her ekspeditionskrydstogter og elsker dem. Vi kan godt lide at få viden undervejs sammen med de mange oplevelser«, forklarer de, da vi er kommet retur fra Ambryn og sidder i skyggen på skibets agterdæk.

'Silver Discoverer' har plads til 116 passagerer og 100 besætningsmedlemmer og betragtes i krydstogtsammenhæng som et meget lille skib. Derfor kan det også lægge til helt tæt på nogle øer, hvor mange store skibe ikke kommer. Og med de 12 tilhørende store gummibåde, såkaldte zodiacs, kan gæsterne sejles ind til stranden eller små bådebroer.

Af samme årsag får vi hver morgen at vide, om vi skal være forberedt på en ’våd’ eller en ’tør’ landing for dermed at kunne tage fodtøj på derefter.

Foto: Tina Krongaard

De 71 passagerer på denne tur er en blandet gruppe. Ud over Pam og Mick er der en del gæster fra Australien, hvilket nok i høj grad skyldes, at det er klart nemmere for australiere end europæere at komme helt herud i Stillehavet. Desuden er der en række amerikanere, både unge og ældre, par og enlige, et par tyske, italienske og russiske par, en britisk kvinde, der rejser alene, og en fransk familie med deres datter, Nelle, på 5 år, der er på vej Jorden rundt.

Det unge par Kristine Viera og Andrew Ironstone fra Miami i USA er på et ekspeditionskrydstogt for første gang.

»Men det bliver helt sikkert ikke det sidste«, siger Kristine og fortsætter bramfrit:

»Når vi kommer i land, får vi nogle unikke oplevelser. Det er noget helt andet end de store skibe, hvor man står af sammen med hundredvis af andre og går rundt i røven på hinanden«.

Jeg kan ikke være mere enig. Da vi senere på aftenen forlader Ambryn for at sejle til turens sidste stop i Port Vila i Vanuatu, lover jeg mig selv, at det ikke er sidste gang, jeg er om bord på et ekspeditionskrydstogt.

Måske man ligefrem skulle overveje at skifte job?

3 andre guider om bord

James ’Rocky’ Lowe, Sydafrika, geolog

Foto: Tina Krongaard

»Se, der kommer hele tiden små udbrud op i venstre side!«.