Jeg går ud i vandet for at teste dette. Der er ingen bobler at se i dag; vandet er helt klart og sandbunden helt glat og blød. Der er stort set ingen mennesker på stranden, som ligger i en blød bue omkranset af frodigt grønt her på nordsiden af Espiritu Santo.

Langs stranden blafrer en række farverige saronger i vinden. De er bundet op af de lokale, som har små boder, hvorfra de sælger lokale produkter såsom træskærerarbejde, smykker, tørklæder og frisk frugt.

Da jeg kommer op fra vandet, bliver jeg mødt af en kvinde med et pink tørklæde om kroppen. Hun præsenterer sig som Martha.

»Vi fik at vide i går, at skibet var aflyst, at I ikke kom. Så mange af de lokale er taget ind til hovedstaden i dag. Derfor er kun få boder åbne«, forklarer hun.

Martha er oprindelig fra Australien, men kom til Vanuatu i 2002.

»Og jeg har ikke ønsket at tage herfra siden«, fortæller hun med åbenlys begejstring. »Har du set vores ’glass bottom bucket canoe’? Du bliver sejlet ud, og så kan du kigge ned i vandet gennem den her«, siger hun og viser mig en grøn plastikspand, der er gennemsigtig i bunden.

Lyder som dybe tordenskrald

Men jeg er ikke kommet for at sejle i kano. Jeg vil se de bemærkelsesværdige 'vandmusikkvinder', der spiller etëtung, lokalt ord for vandmusik, ved at slå deres hænder ned i og gennem vandet. Det er kvinderne, som denne del af Espiritu Santo er kendt for.

Efter at have svømmet, blandt andet sammen med en kæmpestor havskildpadde, snorklet og daset i sandet nogle timer kommer en afskallet grøn varevogn kørende ned ad grusvejen mod stranden. Ud træder elleve kvinder og en lille pige. De klæder om bag et stort træ, dækker sig med grønne palmeblade på snor om bryst og hofter og pynter håret med pink, hvide og gule blomsterkranse. Og så stiller de sig et par meter ud i vandet på en lang række.

»Buuuum, svup«, lyder det, idet kvinderne slår deres hænder hårdt ned i vandet. Næsten som et dybt tordenskrald langt væk efterfulgt af et svup, som hvis du forsøger at få gang i et stoppet afløb.

Alt efter hvor hårdt de slår i vandet, vinklen på deres hænder, og hvor langt ned de rækker, ændrer tonerne sig fra dybe til høje, og på den måde kan de spille forskellige melodier i vandet. Indimellem frembringer de en række lyde med munden, som muligvis er ord, der tilsammen giver mening, men for os tilskuere blot lyder som en slags messen.

Det er sange om vinden, om lyden af kokosnødder, der stumt falder ned i vandet, en om at vaske tøj og en sang til regnen, fordi det ikke har regnet i mange dage, forklarer 'Rapa' og fortsætter:

»Normalt spiller kvinderne på vandet i en sø, som er mere roligt end her ved havet, så lyden er ikke helt så klar her«.

Det ser dog ikke ud til at genere krydstogtgæsterne, der stort set alle 71 er kommet i land for at se kvinderne optræde med deres musik. Efter hvert nummer klapper og jubler de højlydt, og der bliver filmet og taget billeder i et væk.