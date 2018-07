Sådan kan du komme helt tæt på de svenske bjørne Tilbring en nat i Bear's Den i svenske Lofsdalen, hvor de lokale bjørne måske kommer forbi helt tæt på dig.

Vi har knap nok sat vores rygsække fra os i den lille hytte, før der er bjørnealarm.

»Bjørn, bjørn! Den kommer ovre fra venstre«, bliver der hvisket med ophidset volumen.

Ganske rigtigt. Der dukker den op mellem granerne og de store sten. Ludende og forsigtigt. Med brun blank pels, der glimter i aftensolen. Den stopper lidt op. Snuser rundt. En enlig hunudgave af Ursus arctos i mellemstørrelsen på 100 kilo. Et imponerende individ. På den ene side blid og nuser som en teddybjørn, på den anden side et muskuløst rovdyr med en lige højre som en femdobbelt Mike Tyson og et tandsæt som nyhvæssede lommeknive.

Foto: Sune Højrup Bencke En enlig svensk brunbjørn hygger sig med sen aftensmad uden for Bear's Den ved Lofsdalen i Harjedalen.

En enlig svensk brunbjørn hygger sig med sen aftensmad uden for Bear's Den ved Lofsdalen i Harjedalen. Foto: Sune Højrup Bencke

Vi befinder os i Bear's Den. En lille hytte ude i vildmarken et godt stykke fra det svenske skisportssted Lofsdalen midt i Sverige, godt 1.000 kilometer fra København. Hytten er bygget specielt til at spejde efter bjørne, der indimellem kommer forbi, fordi der regelmæssigt bliver lagt mad ud i en lille lysning 80 meter væk.



Rejsedeklaration

Politikens rejse og ophold var betalt af VisitSweden. Organisationen har ikke haft nogen indflydelse på artiklens indhold.

Hyttens ejer, 38-årige Emil Backman, havde sådan set hånden på dørhåndtaget og var på vej hjem, da han så bjørnen komme slentrende på den sti, som vi lige selv er ankommet ad. Nu er han blevet i hytten. Ikke fordi bjørnen kan finde på at angribe, det sker kun meget, meget sjældent, men fordi det kan skræmme den væk.



Foto: Sune Højrup Bencke Så er der bamsealarm. I et særligt indrettet rum kan man på bedste vis holde øje med eventuelle bjørnebesøg uden for hytten.

Så er der bamsealarm. I et særligt indrettet rum kan man på bedste vis holde øje med eventuelle bjørnebesøg uden for hytten. Foto: Sune Højrup Bencke

Hunbjørnen har lagt sig ved maden og guffer løs. Imens står vi i et aflangt rum indrettet med smalle vinduer til at kigge ud ad, høje bænke til at sidde på og otte kighuller, hvor man kan stikke kameraet ind i en pose og knipse løs, uden at skræmme den pelsede model væk.

Bjørnen dukkede op klokken 19.46. Omkring klokken 20 lunter den af igen. Forsvinder i skoven bag huset. Et sjældent forbipasserende naturfænomen, der sætter gang i adrenalinen og får mundtøjet til at køre. Med hvisken altså. Og giver lyst til øl. Emil Backman knapper spontant pilsnere op. Folkeøl på 3,5 procent fra det lokale Orsholms Brygghus. Det er ikke bjørnebryg, men det går an. Og det hjælper på adrenalinen.

»Jeg tror, hun var bange«, siger Emil Backman efter en slurk.

For en gammel vranten han huserer åbenbart i området i øjeblikket.

»Alle de andre bjørne er bange for ham. Og det ødelægger mulighederne for at se bjørne her«, siger bjørnehyttens ejer ikke uden irritation.

Bjørnetæt område

Lofsdalen er et af de områder i Sverige, der har den største koncentration af svensk brunbjørn. Den har ellers haft det svært de seneste 100 år. I 1913 blev bjørnen som det første rovdyr i Sverige fredet. På det tidspunkt var bestanden nede på 130. Derfra steg antallet. I 1942 var antallet oppe på 300, i 1970 lå det på 600. Men fordi bjørnen er så ekstremt sky, er den også svær at registrere. Scandinavian Brown Bear Research Project anslog tilbage i 2004, at bestanden lå på et sted mellem 1.600 og 2.800 bjørne i Sverige med en årlig stigning i antal på 4,7 procent.

Sådan kan du se bjørn

En nat i Bear’s Den koster 1.250 svenske kroner person (cirka 900 kroner) inklusive kaffe, te, saft og madpakke. Vil du leje hele huset med alle seks sovepladser, koster det 6.000 svenske kroner (cirka 4.360 kroner). Læs mere her.



Du kan også tage på vandretur til et gammel bjørnehi. Det koster 150 svenske kroner per person (cirka 110 kroner) inklusive fika (det vil sige kaffe, saft og/eller kage). Læs mere her.



Tag på safari i skumringen, og se efter elge, bjørne og fugle. Turen tager tre til fire timer, og der er noget at drikke samt smagsprøver på hjemmelavet bjørnepølse. Pris: 440 svenske kroner (cirka 320 kroner) per person. Læs mere her. Vis mere

På trods af bjørnemængderne i Lofsdalen er det langtfra alle af de kun 170 beboere i byen, der har set en bjørn. En cykelguide fortæller, at han har løbet hver morgen de seneste 10 år uden at se en bjørn. Til gengæld så medarbejderne på det lokale downhillcykelanlæg for nylig en hun med tre unger, der meget passende var på vej over mod de bakker, der i skisæsonen kendes som familieområdet.

Selv om byen kun består af 170 faste indbyggere, vokser antallet voldsomt om vinteren, når Lofsdalens pister åbner, og turister booker sig ind på de 10.000 sengepladser. Turismen betyder alt, men den er svær at få gang i om sommeren. Og det var den problematik, Emil Backman gerne ville finde en løsning på en aften tilbage i 2012.

»Jeg sad sammen med en kompis og drak en jävla masse pils og brainstormede på, hvad der ville få turister til at komme herop om sommeren«, husker Emil Backman.

Han forklarer, at små skisportssteder som Lofsdalen ikke længere bare kan klare sig med indtjeningen fra den korte og intense vintersæson. Det gik måske for 15 år siden, men i dag er konkurrencen så hård mellem skidestinationerne, at der skal mere til.

Og så var det, at Emil Backman og kompissen fik ideen.

»Bjørne! Alle er bange for dem, men alle synes også, at de er søde, og alle vil gerne se dem. Det skal vi lave. En hytte, hvor du kan se på bjørne«.

Så Emil Backman gik i gang med at konferere med länsstyrelsen og kommunen for at høre om mulighederne for at bygge en bjørnehytte, hvor han kunne lokke de lokale bamser til med mad og dermed få flere turister til gavn for den lokale økonomi.

Sådan kommer du til Lofsdalen

Lofsdalen ligger i Harjedalen i Jämtland, 980 kilometer fra København. Det er nemmest at køre til Lofsdalen i bil. Regn med at det tager 11,5 timer, og at du skal via Norge. Du kan også taget toget (en tur på 13-14 timer), men det kræver en del skift undervejs og bus fra Sveg det sidste stykke til Lofsdalen. Alternativt kan du flyve til Sveg eller Östersund og derfra leje bil eller køre i bus.

Myndighederne ville gerne samarbejde, men Emil Backman skulle overholde en masse regler og opfylde en række kriterier. Blandt andet skulle bjørnehytten ligge langt væk fra skraldespande, langrendsløjper og cykelstier. Heldigvis havde Emil Backmans far for år tilbage opkøbt en masse jord uden for byen, hvor der passende kunne bygges en hytte til formålet. Et hemmeligt, isoleret sted langt væk fra alting og midt ude i naturen.

Har testet sikkerheden

Bear's Den åbnede i 2013. Men inden de første gæster kom, foretog Emil Backman en række selvopfundne sikkerhedstests for at sikre sig, at bjørnene omkring hytten ville opføre sig præcis så forsigtigt, som de plejer, hvis man skulle møde dem uden for hytten. Derfor gik han på et tidspunkt ud til de spisende bjørne for at se, hvad de ville gøre. Og bjørnene løb bare væk. Det samme skete, da han løb ud til dyrene iført bjørnekostume. Også da rendte de væk.

»Det er ikke farligt at gå ud af hytten. Men lad være med at gøre det alligevel. Mest fordi I bare kommer til at skræmme dem væk«, siger Emil Backman.

Foto: Sune Højrup Bencke Løft den lille sandsæk, stik kameraet ind i posen og så er der frit udsyn til bjørnene. I alt er der otte af den slags huller i udsigtsrummet.

Løft den lille sandsæk, stik kameraet ind i posen og så er der frit udsyn til bjørnene. I alt er der otte af den slags huller i udsigtsrummet. Foto: Sune Højrup Bencke

Bear’s Den holder åbent fra det tidlige forår, når bjørnene kommer ud af deres vinterhi, og frem til ugen, inden den årlige bjørnejagt begynder sidst i august. For at lokke bjørnene til lægger Emil Backman mad ud. For eksempel elg eller ren, der er blevet kørt ned af biler, lastbiler eller tog. Samt fisk fra Lofssjön, bunkevis af bær og melasse — et restprodukt fra sukkerindustrien.

Emil Backman var spændt på, hvordan det ville gå det lille bjørnebo efter den første sæson. For han vidste godt, at begyndte de lokale landsbyer at blive hjemsøgt af sultne bjørne, der væltede skraldespande rundt som bowlingkugler, når han holdt op med at fodre i august, ja, så ville Bear's Den nok blive lukket hurtigt igen. Men fordi Bear's Den stopper sæsonen præcis på det tidspunkt, hvor blåbærrene er størst og mest saftige og bare venter på at blive skovlet op fra underskoven og ind i gabet på de bærbegejstrede bjørne — der uden problemer kan køre, hvad der svarer til seks store spande ned om dagen — er Bear's Den kørt videre.

Nu er Emil Backman i gang med femte sæson. Gæstebøgerne i hytten bugner af hilsner fra hele verden. Både fra dem, der har set bjørne, og dem, der ikke har. Og selv om der stort set var bjørnegaranti i hytten i 2016 og 2017, har 2018 været sløvt. Nok på grund af den mulende hanbjørn, der gør livet surt for alle.

Nervøs vandring

Dagen inden besøget i Bear’s Den er vi vandret op til et forladt bjørnehi i fjeldet bag byen. Det ligger på en skrænt blandt lave træer. En lille hule på 1 meter gange 1 meter. Måske 50 centimer høj.