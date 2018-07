Graffitikunstneren Banksy angriber fransk flygtningepolitik i Paris Den anonyme graffitimaler har blandt andet malet på et tidligere flygtningecenter i det nordlige del af byen.

Den provokerende gadekunstner Banksy er gået til angreb på Frankrigs flygtningepolitik. Siden juni har han malet mindst syv motiver på mure og broer, som kommenterer den stramme indvandrer- og flygtningepolitik.

Den første graffiti blev opdaget ved Porte de la Chappelle 20. juni, som er FN's internationale flygtningedag, og forestiller en sort pige, som maler et sort hagekors over med et tapetlignende motiv.

Pigen, som maler et hagekors over, var det første Banksy-motiv fundet i Paris. Foto: Thibault Camus/AP

En af de mest opsigtsvækkende graffitimalerier giver enhver franskmand associationer. Banksys version viser en kvinde på en stejlende hest. På orientalsk vis er kvinden svøbt i et rødt tørklæde.

Graffitien er inspireret af et af de mest kendte franske malerier nemlig Napoleon, som krydser alperne til hest også svøbt i et rødt klæde. Maleren er Jacques-Louis David, som var Napoleons foretrukne maler. Et af Davids andre kendte værker er 'Marats død'.

Hver eneste franskmand og også mange udlændinge vil vide, hvor Banksy har fået sin inspiration fra. Foto: Thibault Camus/AP

Banksy har placeret værket i det nordlige Paris på muren ved et tidligere flygtningecenter.

Da Politiken besøgte Paris i slutningen af juni, gik vi også på jagt efter Banksy-værker og fandt bl.a. et ved Sorbonne-universitetet på rue Victor Cousin, som tydeligt illustrerer Banksys anti-kapitalistiske holdning.

Det viser en forretningsmand i jakkesæt med en sav i den ene hånd og et afgnavet ben i den anden, som han tilbyder en hund, der har fået savet sit ene ben af.

Banksys graffitier er værdsat. Her sætter to mænd i Paris en beskyttelsesplade over et gadekunstnerens væker. Foto: Thibault Camus/AP

Andre gadekunstnere respekterer tilsyneladende ikke Banksys stjernestatus, for de har enten tagged eller sat deres mærke på Banksys kunstværker. En enkelt kunstner havde klistret en plakat over et af værkerne, men den blev hurtigt fjernet.

Banksy-tilhængere har sidenhen forsøgt at rense værkerne og beskytte dem med klare plasticplader.

Banksys værker er ofte provokerende og politiske, som da han illustrerede muren, der deler Israel og det palæstinensiske selvstyreområde på Vestbredden.