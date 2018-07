Uetiske aktiviteter på rejsen: Her er turistens 10 værste dødssynder Menneskesafari, besøg i slummen og delfinsvømning er nogle af de aktiviteter, den politisk korrekte rejsende helt skal undgå på ferien. Politikens rejsejournalist hører desværre til en af de store syndere.

På lørdag slutter det årlige tyreløb i byen Pamplona. I otte dage har tusinder af vovehalse løbet 849 meter med seks tyre stormende efter sig under Spaniens største og vildeste folkefest.

Men hvis du vil være politisk korrekt og har etikken med i kufferten, så er tyreløbet i Pamplona en af de aktiviteter, du absolut ikke skal deltage i på ferien.

Tyreløbet er dog ikke på den top 10 liste, som Joanne Whitehead fra den britiske avis The Independent har udarbejdet med uetiske aktiviteter, som man kunne kalde turismens 10 dødssynder, og den politisk korrekte rejsende bør undgå på ferien.

Politikens rejseskribent bryder skamfuld sammen og tilstår, at han er en stor synder og har begået ikke færre end 7 af turistens 10 dødssynder:

1. Ridning på elefanter

Foto: Thomas Borberg Elefanter i fangenskab og til ridning lider, fordi de bliver behandlet hårdt og er adskilt fra deres familier og ofte står lænket.

Elefanter i fangenskab og til ridning lider, fordi de bliver behandlet hårdt og er adskilt fra deres familier og ofte står lænket. Foto: Thomas Borberg

Elefanter er ikke ridedyr, men mange steder i Asien, er elefantridning for turister lige så almindelig som at blive solbrændt.

Men ifølge dyreværnsorganisationer som britiske Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) bliver elefanterne udsat for en brutal behandling og lider voldsomt, når elefantførerne (mahouts) tæmmer og træner dem.

Elefanttrekking opstod i Asien, da det blev forbudt at bruge elefanter til skovhugst. Elefantridning er ved at sprede sig til Afrika, selv om de afrikanske elefanter er større og vildere end de asiatiske.

Elefanter er flok- og familiedyr, men tilfangetagne elefanter holdes som regel lænket og adskilt fra deres familier.

2. Svømning med delfiner

Foto: Delphinus Riviera Maya/AP Svømning med delfiner skal man holde sig fra, også selv om man hedder Lionel Messi og er en verdensstjerne på fodboldbanen.

Svømning med delfiner skal man holde sig fra, også selv om man hedder Lionel Messi og er en verdensstjerne på fodboldbanen. Foto: Delphinus Riviera Maya/AP

Denne skribent må med skam tilstå, at han har svømmet med en delfin i Florida. Det skal ikke ske igen, og delfinen kvitterede da også ved at tisse på mig.

Ikke desto mindre er svømning med delfiner en populær turistattraktion, men det har en negativ indvirkning på disse intelligente væsner. Delfiner i fangenskab rammes ofte af stress, som bekæmpes med beroligende midler.

Frem for at se på delfiner i fangenskab er det meget bedre at tage på en delfin- eller hvaltur ud på det åbne ocean med et ansvarligt selskab.

3. Turist i slummen

Foto: Finn Frandsen Der kan tales både for og imod at besøge slumkvarterer som favelaen Rocinha i brasilianske Rio de Janeiro.

Der kan tales både for og imod at besøge slumkvarterer som favelaen Rocinha i brasilianske Rio de Janeiro. Foto: Finn Frandsen

Slumturisme – det at besøge nogle af de fattigste områder – er et voksende marked. Rejsebureauer i Brasilien, Indien og Filippinerne markedsfører turene som 'uddannelse'.

Middelklassen – hovedsagelig hvide fra vesten – behandler i værste fald de lokale fattige som en attraktion. En undersøgelse om slumturisme fra King's College i London konkluderer, at »fattigdom blev ignoreret, benægtet, overset og romantiseret, men endnu værre afpolitiseret«.

Denne signatur har også være slumturist i favelaen Rocinha i Rio de Janeiro og i sydafrikanske townships, og der er en anden side af slumturismen. Turisterne skaber nemlig også jobs til guider, gadehandlere, souvenirsælgere, restauranter m.fl., og måske får vi åbnet øjnene for, at verden ikke er retfærdig og trænger til omfordeling.

4. Hajdykning i Sydafrika

Foto: Kike Calvo/AP At blive sænket ned i havet i et bur for at opleve hajer tæt på er en dårlig ide, fordi hajerne bliver lokket til med madding og vænnes til at blive fodret.

At blive sænket ned i havet i et bur for at opleve hajer tæt på er en dårlig ide, fordi hajerne bliver lokket til med madding og vænnes til at blive fodret. Foto: Kike Calvo/AP

Hajdykning er blevet en stor turistattraktion i Sydafrika. Turisten sænkes ned i et bur, og der kastes madding ud i form af ben og blod fra fisk ud i vandet for at tiltrække hajer.

Netop fodringen af hajerne vækker kritik, fordi fodring af vilde dyr ødelægger deres naturlige adfærd. Argumentet fik staten Florida til at forbyde fodringen af vilde hajer helt tilbage i 2001.

Cape Towns Shark Concern Group advarer om, at menneskets samspil med hajerne kan føre til flere hajangreb på svømmende.

5. På menneskesafari

Foto: Survival International Jaraverne lokkes ud på vejene med fødemidler, så turisterne kan få deres billeder.

Jaraverne lokkes ud på vejene med fødemidler, så turisterne kan få deres billeder. Foto: Survival International

På øgruppen Andamanerne i Den Bengalske Havbugt tager folk på menneskesafari ind i jarawa-stammens reservat. Turisterne gør alt for at lokke jarawaerne, som lever på stenalderstadiet, frem ved at smide kiks, bananer og andre fødevarer ud af bilvinduerne.

Menneskeretsorganisationen Survival International i London har flere gange gjort opmærksom på – også i Politiken – at menneskesafarier kan betyde afslutningen for jarawaernes kultur og i værste fald deres dødsdom.

6. Dykning ved koralrev