Ti nye spisesteder: Fælles madområde er åbnet i Københavns Lufthavn Et nyt spiseområde giver de rejsende et større udvalg af hurtigt mad og med flere sunde alternativer.

Omkring halvdelen af de rejsende fra Københavns Lufthavn køber noget at spise eller drikke før afrejsen. Og nu har de fået lidt mere at vælge imellem, inden flyet afgår.

De ti nye mad- og spisesteder:

LêLê Street Kitchen

Mikkeller

Gorm’s

The Bird

Cock’s & Cows

Tapa Del Toro

Pret A Manger

Steffs Place

Retreat

Espresso House Vis mere

Et nyt madområde er åbnet i Terminal 2 mellem finger A og B med spisesteder som LêLê Street Kitchen, Retreat og Cock’s & Cows, som tilbyder vietnamesisk, salater, sandwiches og burgere til lufthavnens gæster.

Der er sat langborde op med plads til 200 mennesker, så det fungerer som et fælles spiseområde med udsigt til flypladsen. Her er også adgang til en nybygget rygeterrasse.

»Tankerne bag det nye spiseområde er at give alle rejsende muligheden for at selv vælge det måltid, de ønsker, men fortsat at kunne nyde det sammen med dem, de rejser med. Det har ligeledes været en stor prioritet at skabe et miljø, der er lyst og rummeligt samt skabe flere siddepladser, som også efterspørges blandt de rejsende«, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard.

Foto: Københavns Lufthavn Hos Cock's and Cows vil man gerne give de rejsende en rigtig restaurantoplevelse med fokus på kvalitetsmad og lækkert design.

Hos Cock's and Cows vil man gerne give de rejsende en rigtig restaurantoplevelse med fokus på kvalitetsmad og lækkert design. Foto: Københavns Lufthavn

»Københavns Lufthavn gennemfører hvert år omfattende passagerinterviews, og fra dem har der vist sig en stor efterspørgsel for flere hurtige ‘grab and go’-muligheder og flere sunde alternativer både veganske og vegetariske, hvilket vi forsøger at imødekomme med det nye område«, siger han.

Kvalitetsstempel at åbne i lufthavnen

For burgerrestauranten Cock's & Cows har det længe været et stort ønske at åbne i lufthavnen. De håber på at kunne tiltrække rejsende fra Danmark, men også de mange turister, der hver dag ankommer hertil.



»Det er lidt et kvalitetsstempel for os at få lov til at åbne her. Vi vil gerne give de rejsende en rigtig restaurantoplevelse med fokus på kvalitetsmad og lækkert design. Det synes vi har manglet herude«, lyder det fra Bo Fledelius, administrerende direktør i Cock's & Cows.

»Vi har også skabt et hyggeligt udeområde, hvor man kan spise sin burger, eller man kan gå i baren indenfor og få en cocktail«, siger han.

Selv om man ikke helt forbinder burgere og cocktails med sunde alternativer, tror Bo Fledelius stadig på, at de rejsende lægger vejen forbi.

»Vi sælger salater og både veganske og vegetariske alternativer til den klassiske burger, så vi har også fokus på alternativerne«, afslutter han.

Området er en del af udvidelsen af Terminal 2, hvor 4.000 kvadratmeter med 25 nye shopping- og spisemuligheder skal huses. Senere på året vil også Pret a Manger og Espresso House åbne, så der i alt står ti spisesteder klar i løbet af efteråret 2018.