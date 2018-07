Zambia vil skyde 1.250 flodheste de næste fem år Myndighederne taler om en for stor population og risikoen for miltbrand, men miljø- og dyreværnsorganisationer siger, at det handler om penge.

I de næste fem år vil Zambia tillade, at trofæjægere skyder 250 flodheste årligt i Luangwa-dalen. Myndighederne siger, at »reguleringen« skyldes, at der er alt for mange flodheste og risiko for miltbrand, mens miljø- og dyreværnsorganisationer protesterer og mener, at der er tale om korruption og en forfejlet vildtpolitik.

Luangwa-floden har sit udspring i det nordøstlige Zambia tæt på grænsen til Tanzania og Malawi og løber ud i Zambezi-floden. Luangwa er et sandt eldorado for dyreliv og ikke mindst flodheste.

I 2015 indgik Zambias regering en aftale med et jagtselskab om at regulere flodhestebestanden og give jægere lov til at skyde 2.000 flodheste. Tilladelsen blev trukket tilbage året efter, men nu oplyser dyreværnsorganisationer som Born Free, at den zambiske regering i al hemmelighed har fornyet tilladelsen.



Efterfølgende har Zambias turistminister Charles Banda måttet bekræfte, at en tilladelse er på vej, skriver det amerikanske miljønyhedsbureau Environment News Service.

Pris 89.000 kroner

Jagtselskaber som sydafrikanske Umlilo Safaris er allerede begyndt at reklamere og tilbyde jagtrejser, hvor jægerne kan nedlægge flodheste i Luangwa-dalen.

Den enkelte jæger vil få lov til at nedlægge fem flodheste og hjemføre et styk trofæ. Prisen er 14.000 dollars eller 89.000 kroner. Jagtlejre er også allerede etableret i Luangwa-dalen.

Foto: Julie Larsen Maher/AP Luangwa-floden i Zambia er et sandt paradis for flodheste og andre vilde dyr.

Myndighederne siger, at reguleringen er nødvendig, fordi der er alt for mange flodheste. Der er også faldet alt for lidt regn, og det øger risikoen for miltbrand.

Videnskabsfolk afviser forklaringen. De siger, at det ikke hindrer udbrud af miltbrand at skyde sunde dyr. Zambias egne eksperter mener heller ikke, at regulering er en effektiv måde at mindske bestanden af flodheste på. Tværtimod. Reguleringen fjerner overskuddet af tyre, som jægerne går efter, og de resterende flodhestetyre får mere tid og kræfter til at parre sig med køerne, når de ikke skal udkæmpe drabelige slag med konkurrenter.

Stødtænder i høj kurs

Lederen af Zambias Grønne Parti, Peter Sinkamba, mener heller ikke, at der er for mange flodheste i Luangwa-dalen. Han siger, at antallet af flodheste i dalen er faldet mellem 14 og 20 procent de seneste 20 år.

Ikke kun i Luangwa falder antallet af flodheste. Det gælder det meste af Afrika. Det anslås, at der er 130.000 flodheste tilbage i Afrika. Forsøget på at stoppe handlen med elefantstødtænder har betydet, at jagten på flodhestenes elfenben er øget.

Foto: Joshua Daskin/AP Flodheste er blevet et eftertragtet bytte for krybskytter i takt med, at det er blevet sværere at jage elefanter.

Flodheste er blevet et eftertragtet bytte for krybskytter i takt med, at det er blevet sværere at jage elefanter. Foto: Joshua Daskin/AP

Internet nyhedsbureauet Big News Network.com skriver, at fra 2006 til 2016 blev over 6.000 flodhestetænder, 2.048 flodhestestødtænder og 1.183 andre 'flodhestetrofæer' eksporteret til EU-lande. I perioden 2004-2014 importerede Hongkong 60.000 kilo flodhesteelfenben.

Omplacering

I stedet for at regulere eller skyde flodheste i Luangwa foreslår Peter Sinkamba, at man indfanger et vist antal flodheste og overfører dem til andre områder.

»Vi har omkring 20 nationalparker og flere end 30 vildtreservater. De fleste, hvis ikke alle parkerne, har brug for flere dyr. En miljøbevidst regering ville have satset på flytning frem for regulering. Vi må tage ved lære af Kenya og Tanzania, som omplacerer deres dyr, når betingelserne dikterer det«, fastslår Peter Sinkamba.

10. juli meddelte den zambiske regering, at den vil forny og øge vildtbestanden i landets nationalparker, fordi mange arter næsten er udryddet på grund af krybskytteri. Det drejer sig om 361 arter som sorte og hvide næsehorn, impalaer, bøfler, koantiloper og zebraer, men altså ikke flodheste.