Weekend i Denver: Bag byens bombastiske ydre gemmer der sig mange spændende åndehuller Hovedstaden i den amerikanske stat Colorado bugner af mikrobryggerier, kunst og yogastudier. En af de store attraktioner skal man køre lidt efter: Nemlig Rocky Mountains.

Det mest fantastiske ved Denver er ikke byen selv, men det faktum, at Rocky Mountains rejser sig majestætisk i horisonten. Flyver man ind fra øst, tilbringer man, hvad der virker som uendelig mange timer med at flyve over det flade Midtvesten, inden der lægges an til landing i Denvers lufthavn.