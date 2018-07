USA's nationalparker er ligeså forurenede som landets storbyer Luftforureningen i Yellowstone, Yosemite, Grand Canyon, Glacier og 29 andre parker er stort set den samme som i landets største byområder.

USA's nationalparker tager fuldstændig vejret fra den besøgende, men ikke kun på grund af deres smukke og dramatiske landskaber og vilde dyreliv, men også fordi de er ligeså forurenede som landets storbyer.

Når man står på en amerikansk bjergtop, ved foden af en azurblå sø eller følger en flok bisoner med øjnene ude på prærien, tager mange af os instinktivt et dybt åndedrag af betagelse, men pas på med det.

Foto: Emery Cowan/AP Grand Canyon bliver især forurenet af kulfyrede kraftværker i Four Corners-regionen, minedrift og forurening fra byer og industrier i Mexico og Californien.

Grand Canyon bliver især forurenet af kulfyrede kraftværker i Four Corners-regionen, minedrift og forurening fra byer og industrier i Mexico og Californien. Foto: Emery Cowan/AP

Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite, Glacier og 29 andre amerikanske parker er lige så forurenede som USA's 20 største byområder ifølge det videnskabelige tidskrift Science Advances, som citerer en ny undersøgelse.

»Usundt for følsomme grupper«

Undersøgelsen dækker årene 1990 til 2014, og en af rapportens forfattere, professor Ivan Rudik fra Cornell Universitetet i staten New York, siger til CNN, at »siden begyndelsen af det 21. århundrede er luftkvaliteten målt efter ozonlaget lige så slem eller lige så god i nationalparkerne, som den er i byområderne«.

Nationalparkerne har i gennemsnit to en halv til tre uger om året, hvor det er direkte usundt at opholde sig i parkerne.

Foto: Noah Berger/AP Yosemite er ikke alene forurenet, men også lukket til i hvert fald søndag på grund af skovbrande, og besøgende har måttet forlade de ramte dele af nationalparken. .

Yosemite er ikke alene forurenet, men også lukket til i hvert fald søndag på grund af skovbrande, og besøgende har måttet forlade de ramte dele af nationalparken. . Foto: Noah Berger/AP

For eksempel har Sequoia Nationalparken i det nordlige Californien lige så mange dage som Los Angeles eller sågar flere, hvor det er »usundt for følsomme grupper« at besøge parken. Faktisk er der kun to år i undersøgelsesperioden, hvor det var sundere at opholde sig i Sequoia Nationalparken end i Los Angeles.

Sequoia Nationalparken bliver ramt af mange forurenende kilder så som landbrug, industri, motorveje og byer så langt væk som San Francisco.

Foto: Brenda Ahearn/AP De amerikanske nationalparker som Glacier er fyldt med dramatiske landskaber og scenarier, men pas på luftkvaliteten.

De amerikanske nationalparker som Glacier er fyldt med dramatiske landskaber og scenarier, men pas på luftkvaliteten. Foto: Brenda Ahearn/AP

Professor Ivan Rudik siger ifølge CNN, at »der stort set hver dag i sommerperioden er en advarsel om luftkvaliteten, om at det er usundt for sensitive befolkningsgrupper eller for alle« at opholde sig i Sequoia Nationalparken.

Tjek luftkvaliteten inden besøg

Det er ikke stort bedre i Joshua Tree Nationalpark, hvor der er lige så mange 'usunde dage' som i New York City.





Foto: Mark Lennihan/AP Joshua Tree Nationalpark har flere 'usunde dage' end millionbyen New York City.

Joshua Tree Nationalpark har flere 'usunde dage' end millionbyen New York City. Foto: Mark Lennihan/AP

Fra 1990 til 2000 havde Joshua Tree i gennemsnit 105 'usunde dage' årligt, mens New York City havde 110. I perioden 2001 til 2014 faldt antallet af årlige 'usunde dage' begge steder til 101 i Joshua Tree og 78 i New York City.

Advarsler om dårlig sigtbarhed og luftkvalitet udsendt af nationalparkerne får besøgstallet til at falde ifølge undersøgelsen. 48 af nationalparkerne oplyser på deres hjemmesider, hvordan luftkvaliteten er.

Måske er det en god ide at tjekke luftkvaliteten næste gang, du vil besøge en amerikansk nationalpark.