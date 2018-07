Nordtyskland: Tyskernes egne feriefavoritter ligger tæt på Danmark Her er fem bud på oplevelser i Nordtyskland, alle under 100 kilometer fra enten grænsen ved Padborg eller færgelejerne i Puttgarten og Rostock.

Gennem naturskønne Holstensk Schweiz i kano

Foto: Mathias Gram Den store Pløn Sø er 30 kvadratkilometer.

Den store Pløn Sø er 30 kvadratkilometer. Foto: Mathias Gram

Kanoen vipper faretruende fra side til side, da vi hopper ned i den. 5-6 meter bag os venter de første sten i et mindre vandfald, og strømmen gør sit for at presse os derned.



»Vær hurtig til at tage fat i padlen!«, råber guiden Helge Wiederich fra kanoens bagerste plads.

De første par tag føles som at gasse en baghjulstrukken bil op på en tiliset vej. Vi kommer ingen vegne.

Åen, som vi med al kraft forsøger at komme op ad, forbinder to af søerne omkring Pløn i delstaten Slesvig-Holsten. Byen ligger midt i naturparken Holstensk Schweiz, der er kendt for sit bakkede landskab og store fredede vandområder.

Efterhånden som vi får kæmpet os op ad åen, bliver strømmen blidere, og vi kan begynde at nyde omgivelserne igen. Åen løber dybt inde i en grøn bøgeskov, og vandet er så klart, at vi kan se stenene på bunden. De små skvulp af vand, der bliver skubbet bagud, er i lang tid den eneste lyd omkring os.

Solen blænder, da vi sejler under de sidste trækroner og ud på Grosser Plöner See. Det er ingen underdrivelse at kalde søen for stor, for med et areal på 30 km2 er den mere end tre gange større end Frederiksberg Kommune.

En lille kilometer væk ligger Pløn Slot på en bakke med udsigt over søen. I 1800-tallet var slottet den danske kong Christian VIII’s officielle sommerresidens, og han fik det malet i den hvide farve, der den dag i dag gør slottet synligt fra hele søen.

»Kaptajnen sover vist. Når han begynder at padle igen, så holder vi andre bare op ikke?«, driller Helge Wiederich

da kanoturen for særligt en passager bliver lidt for meget historiefortælling og for lidt padlen.

Foto: Mathias Gram Der skal lægges kræfter i på den vindblæste sø.

Der skal lægges kræfter i på den vindblæste sø. Foto: Mathias Gram

Vi griber derfor hurtigt padlerne og fortsætter over søen. Målet er et stort tårn, der ligger et par kilometer væk. Men det er, som om det bliver ved med at ligge der et sted i det fjerne. Strømmen modarbejder os igen, og pludselig er der ingen, der har luft til at pjatte.

Mod alle odds når vi frem til tårnet på den anden side af søen. Vi sætter tempoet ned, puster ud og begynder at spejde efter et sted at gå i land. Lige indtil Helge Wiederich bryder ind med en resolut ordre:

»Vi tager lige en sø mere«.

Pløn ligger 75 kilometer fra Puttgarten og 125 kilometer fra Padborg-grænsen. Politiken deltog i en guidet kanotur i en kano lejet hos Wassersportzentrum Segelschule Plön. Turen er cirka 8 kilometer. En guidet tur på 2 timer koster 12 euro (89,50 kr.) per person.

Gå på lopperov i Schwerins gamle bydel

Foto: Mathias Gram Schwerin undgik at blive ødelagt under Anden Verdenskrig og har derfor en velbevaret gammel bydel.

Schwerin undgik at blive ødelagt under Anden Verdenskrig og har derfor en velbevaret gammel bydel. Foto: Mathias Gram

Det er blevet frokosttid i Friedrichstrasse. Butiksindehaveren i Zigarrenhaus Preussler låser sig ud af butikken, der har cigaretter og cigaræsker fra gulv til loft, og trækker gitteret for. Han bapper på sin pibe, præcis som indianeren på facadeornamentet over ham. Sidstnævnte har på husmuren selskab af to sorte kvinder med tykke guldøreringe og cigarer i munden.

Indehaveren retter på sin sorte fedorahat og sætter kursen ned ad gaden, der ligger i den gamle bydel i delstaten Mecklenburg-Vorpommerns hovedstad, Schwerin. Han passerer umærkeligt flere butikker, der ligesom tobaksforretningen skiller sig ud. Stablede og støvede møbler, lamper og dimsedutter i avispapir udgør vinduesudsmykningen i én butik, mens en anden har nydeligt opsatte antikviteter i vinduet.

Byens antikvitetshandlere er øjensynligt blevet enige om at slå sig ned her, og for os, der ikke er vant til at gå til frokost ad denne vej, kribler det i fingrene for at gå på jagt blandt gadens marskandiservarer og mahognimøbler.

Schwerin adskiller sig fra mange andre tyske byer ved ikke at være blevet bombet i stykker under Anden Verdenskrig. Der er derfor mange velbevarede huse og kvarterer i byen. Og ornamenter fra dengang, det endnu ikke var politisk ukorrekt at hænge cigarrygende sorte kvinder på husfacaden.

Foto: Mathias Gram Eventyrlige Schwerin Slot er blot en af grundene til at besøge den velbevarede by i Nordtyskland.

Eventyrlige Schwerin Slot er blot en af grundene til at besøge den velbevarede by i Nordtyskland. Foto: Mathias Gram

Mest opsigtsvækkende af de historiske bygninger er dog den, hvis gyldne kuppel kan ses glimte i solen fra det meste af byen. Det er Schwerin Slot, magtcentrum i Mecklenburg-Vorpommern gennem århundreder og i dag hjemsted for delstatens parlament.

Lyden af klirrende glas, latter og fornøjede samtaler siver ud i slotshaven fra de åbne døre i slottets orangeri. På tagterrassen står et brudepar og gør sig klar til at blive fotograferet. Han i kjole og hvidt, hun i en brudekjole af den pompøse slags med bredt, brusende skørt. De lyser op, men passer samtidig perfekt ind her mellem Schwerinsøen og slottet.

Schwerin Slot ligger på sin egen ø i søen, og dets talrige tårne rager højt over den øvrige by. Det er ekstravagant og eventyrligt, og det kunne sagtens være her, Askepot i sin tid trillede op til hovedtrappen i sin guldkaret. I dag er kareten dog afløst af en firehjulstrækker med blomster på motorhjelmen, der venter på det nygifte par.

Schwerin ligger 92 kilometer fra Rostock og 238 kilometer fra Padborg grænse. Museet på Schwerin Slot har åbent tirsdag-søndag.

Tag plads på bænken, hvor munkene sang til Gud