Danmark overser rejselystne halalturister

I Holland kan muslimer få anvist vej til den nærmeste moské på appen 24 halal.

I Tyskland og Schweiz udstyres hotelværelser med bedetæpper, koraner og kompas, så de muslimske gæster ved, i hvilken retning de skal vende sig mod Mekka.

Anderledes ser det ud i Danmark, som i rapporten 'Global Muslim Travel Index 2018' scorer lavt på listen over muslimvenlige lande.

Bag rapporten står Mastercard og CrescentRating, der arbejder for at udbrede det muslimske turistmarked - eller halalturisme, som de kalder det.

Blandt de 130 lande på listen placeres Danmark på en beskeden 84.-plads.

Ikke overraskende overhalet af muslimske lande som Malaysia, Indonesien, Tyrkiet og Qatar, men også af Sverige, Norge, Tyskland og en række andre europæiske lande.

Efterspørgslen er der ikke endnu

Især manglen på halalmad gør det svært at være gæst i Danmark. Det siger Mehmet Taran, der er direktør i virksomheden Borealis Destination Management, der er arrangør for blandt andet muslimske grupper på ferie i Skandinavien.

»De kan altid få en shawarma, men det er svært at finde restauranter, særligt i den dyre ende, som serverer halalkød. Det kræver, at man ved, hvem man skal spørge«, siger han.

Men måske burde restauranter og hoteller tage større hensyn, for ifølge rapporten skønnes antallet af muslimske turister at vokse.

I 2020 vil hver tiende turist på verdensplan være muslimsk. Mange af dem unge, veluddannede og rejsevante.

I VisitDenmark siger direktør Flemming Bruhn, at organisationen især arbejder på at tiltrække turister fra Sverige, Norge, Tyskland, Holland, Italien, Storbritannien og USA.

»Vi har begrænsede ressourcer, og dem bruger vi andre steder, for eksempel i Sydtyskland, hvor Danmark stadig ikke er kendt af mange. Men det er klart, at vi også holder øje med nye lande, for eksempel Indonesien, som har en stor muslimsk befolkning«.

Endnu er der ifølge brancheorganisationen Horesta ingen hoteller i Danmark med bederum. Medlemschef Nadeem Wasi er heller ikke bekendt med hoteller, der udstyrer værelserne med en koran eller angiver retningen mod Mekka.

Det skyldes, at der er forholdsvis få gæster fra muslimske lande.

»Men jeg er sikker på, at det kommer. Det er alene et spørgsmål om efterspørgsel, og den er der ikke endnu«, siger Nadeem Wasi.

ritzau