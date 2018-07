Ældre kvinde faldt over bord, da 39 danske turister blev reddet med små fiskerbåde i Grækenland Rejsebureauet Bravo Tours måtte igennem en dramatisk evakuering for at få sine gæster evakueret til Athen.

39 danske gæster hos rejsebureauet Bravo Tours blev mandag aften evakueret fra deres hotel i kystbyen Rafina på Attika-halvøen øst for den græske hovedstad Athen.

Det fortæller Bravo Tours' administrerende direktør Peder Hornshøj.

»De blev reddet i løbet af aftenen og natten via små både, der sejlede ud til hotellet fra havsiden. Området har været afspærret, man har ikke kunne køre til og fra. I små grupper blev de sejlet til to nærliggende havne og derfra kørt med bus til Athen«, siger Peder Hornshøj, der kalder evakueringen for »ret dramatisk«.

»Vi har haft en kvinde, der faldt i vandet, fordi en båd kom i uføre. Hun blev heldigvis reddet op, men var både nedkølet og i chok og kom derfor på hospitalet. En lille pige blev desuden indlagt med åndedrætsbesvær. Vi forventer, at de begge bliver udskrevet i løbet af formiddagen«, forklarer Peder Hornshøj.

To store skovbrande har siden mandag aften raseret på hver sin side af Athen.

26 personer er tirsdag morgen fundet døde i netop Rafina, hvor de danske turister blev reddet i går.

24 personer har derudover mistet livet andre steder i området, hvor brandene nær Athen har raseret. Hovedparten af dem er fundet ved kystbyen Mati.

Hotel er klar til åbning igen

Ifølge Peder Hornshøj har Bravo Tours' hotel ikke været i brand men udelukkende været omgivet af røg.

Det vi hører fra hotellet her til morgen er, at man forventer at genåbne i løbet af dagen i dag. Men man skal have gjort rent først«.

Peder Hornshøjs mandskab vil dog ved selvsyn først konstatere om hotellet er klar til Bravo Tours' gæster.

»Som udgangspunkt kommer de på hotellet som planlagt. Hvis vi vurderer, at det lige er en dag for tidligt, så tager vi dem på et andet hotel først«, siger Peder Hornshøj.

I alt drejer det sig om 10 til 15 gæster, der efter planen skal ankomme onsdag.



De evakuerede gæster, der nu er indlogeret på hotel i Athen, kan blive boende der indtil hjemrejse onsdag. De får også mulighed for at tage tilbage på hotellet for at hente de ejendele, der blev efterladt ved evakueringen.

Ifølge DR.dk advarer Udenrigsministeriets Borgerservice herhjemme på Facebook om brande i områderne Mati, Kalamos, Agios Andreas, Neos Voutzas og Kalitechnopolis.



»Hvis du er tæt på branden, bør du udvise forsigtighed og følge lokale myndigheders råd og vejledning«, lyder det.

Der er ikke andre danske rejsebureauer, der har gæster i det samme område. I en mail til Politiken skriver rejsebureauet Spies, at selskabet ikke arrangerer pakkerejser til det brandhærgede område ved Athen, men at de har otte gæster, der er fløjet med til den græske hovedstad, men efterfølgende selv er rejst ud i landet uden, at Spies ved, hvor det er.