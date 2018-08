Passagerer står i kø for at få kompensation for forsinkede fly: Firma har sendt flere end 5.000 klager til Ryanair på fire måneder Flyselskaber forsøger i stor stil at undgå at betale den erstatning, passagererne har krav på, når deres fly er forsinket eller strejkeramt. Tusindvis af danske kunder søger hjælp for at få Ryanair til at betale.

Flypassagerer i tusindvis må kæmpe med næb, klør og juridisk bistand for at få den kompensation, de har krav på, når deres fly er forsinket.

Antallet af sager alene mellem danske kunder og selskaberne er eksploderet, efter at det i april blev slået fast ved EU-Domstolen, at passagererne også har krav på kompensation, når forsinkelserne skyldes interne strejker i flyselskaberne.

Over sommeren har der været flere strejker i lavprisselskabet Ryanair, hvor piloter og kabinepersonale kæmper for bedre løn- og arbejdsvilkår.

»Alene på den konto har vi fået mere end 2.000 nye Ryanair-sager ind de sidste fire måneder«, siger Gustav Thybo, direktør i firmaet flyhjælp.dk. Det er et af de firmaer, der har specialiseret sig i at hjælpe passagererne med at få den kompensation, de har krav på.

»I forvejen har vi så mange sager, at vi i øjeblikket sender 900 stævninger af sted om måneden mod flyselskaber, der ikke har betalt for deres forsinkede fly«, siger Gustav Thybo.

En sommer med klager i stakkevis

Også konkurrenten AirHelp melder om en sand eksplosion i nye sager. De fortæller, at der siden januar generelt er 10.000 passagerer i Danmark, der er berettiget til kompensation på grund af Ryanair-strejkerne, mens branchens tredje store spiller, flyforsinkelse.dk, melder om langt over 5.000 nye klagesager fra Ryanair i løbet af de sidste fire måneder, oplyser kommunikationschef Line Jensen.

»Vi har denne sommer fået særligt mange henvendelser fra passagerer, der ikke på egen hånd har kunnet komme igennem til flyselskaberne, når de har oplevet forsinkelser. Og de har hverken fået information om, hvornår de kan komme med næste fly, eller deres rettigheder«.

Flyrejsende har ret til kompensation ved forsinkelser på over tre timer. Op til 4.475 kroner kan rejsende få i kompensation afhængig af rejsens længde. Men afgangen skal foregå fra en lufthavn i EU, eller rejsen skal være bestilt hos et EU-selskab. Og så skal forsinkelsen eller aflysningen være flyselskabets skyld.

Ud over Ryanair peger de tre kompensationsfirmaer på easyJet, Iberia og Primera som de selskaber, det er sværest at få til at betale kompensation til passagererne. I nogle tilfælde forsøger flyselskaberne i strid med sandheden at overbevise passagererne om, at de ikke er berettiget til kompensation.

Pilotstrejker på vej i Ryanair

Det kan Jette Sørensen skrive under på. Hendes fly til Budapest blev aflyst for to uger siden, uden at Ryanair ville fortælle hende, hvordan det kunne ske – og uden at selskabet informerede om mulighederne for erstatning.

»De sagde, at vi kunne blive ombooket, men at de ikke havde flere afgange til Budapest, så jeg ved ikke, hvor de så ville sende os hen. Vi havde booket en lejlighed dernede, så vi blev nødt til at køre i stedet«, fortæller Jette Sørensen, der nu på eget initiativ har søgt om kompensation.

Det er et sygdomstegn, at man som forbruger er nødt til at hyre private firmaer for at få udbetalt en erstatning på nogle tusinde kroner Lars Arent, Forbruger Europa

En rapport fra Consumers International, en medlemskabsorganisation for globale forbrugergrupper, viser, at i 75 procent af alle de tilfælde, hvor passagererne har ret til kompensation, får de den slet ikke. Flyselskaberne forsøger i stigende grad at slippe for at betale regningen.

»Det er desværre en kedelig kendsgerning i hele EU, at det er svært for forbrugeren at få kompenseret deres ventetid, selv om reglerne er temmeligt klare«, siger Lars Arent, der leder den danske afdeling af Forbruger Europa.