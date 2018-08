Passager om forsinkelse: Hvorfor skal jeg klage til de franske myndigheder, når jeg flyver med et dansk selskab? Niels Bentzon skal klage til de franske myndigheder over en flyforsinkelse, selv om han rejste med et dansk flyselskab og et dansk rejsebureau. Det giver ingen mening, mener han.

Du kan søge om økonomisk kompensation hos et flyselskab ved forsinkelse på mere end tre timer. Hvis flyselskabet afviser, kan du klage til Trafikstyrelsen, hvis du altså flyver fra Danmark.

For rejser du fra et land i EU til Danmark, skal du klage til afgangslandets luftfartsmyndigheder. Også selv om både flyselskabet og rejsebureauet er dansk.

»Det giver ingen mening«, lyder det fra Niels Bentzon, der tidligere på året var på skiferie med rejsebureauet Danski og blev forsinket med det danske flyselskab DAT, da familien fløj hjem fra Chambéry i Frankrig.

»Hvorfor skal man klage til de franske luftfartsmyndigheder, når man flyver med et dansk flyselskab, der flyver med dansk personale og danske passagerer til Danmark?«, spørger han.

Niels Bentzon mener, at flyet var forsinket i mere end tre timer, men det afviser DAT og skriver, at flyet landede lige tids nok til ingen kompensation.

»Vi snakker virkelig om sekunder, hvis de har ret i, at flyet landede inden for de tre timer«, siger han.

Flyrejsende har ret til kompensation ved forsinkelser på over tre timer. Op til 600 euro (ca. 4.475 kroner) kan rejsende få i kompensation afhængig af rejsens længde.

Det kræver dog, at afgangen foregår fra en lufthavn i EU, eller at rejsen er bestilt hos et EU-selskab. Og så skal forsinkelsen eller aflysningen være flyselskabets skyld.

Force majeure som vejrmæssige udfordringer er flyselskabet ikke herre over, og derfor er der ikke krav på kompensation. Niels Bentzon vil gerne klage over flyselskabet, men det kan være svært, når han ikke snakker fransk.

Det skal op på europæisk niveau

Hos Forbrugerrådet Tænk ser vicedirektør, Vagn Jelsøe, en fordel ved at man skal klage til luftfartsmyndigheden i det land, hvor forsinkelsen er foregået.

»Fordelen ved denne regel er, at det altid er entydigt, hvem man skal rette klagen til«, siger han og fortsætter:

»Vi hører mange eksempler på klager, der strander i udenlandske klagesystemer, og der er brug for at overveje på europæisk niveau, hvordan man kan gøre disse klagegange lettere for forbrugerne«

»Men det er vigtigt at gøre det så entydigt som muligt, hvor man skal klage, så vi ikke risikerer en situation, hvor forbrugerne vil have svært ved at finde ud af, hvem der er den rette klagemyndighed, eller - endnu værre - hvor de bliver kastebold mellem forskellige myndigheder«, lyder det fra ham.



Han forklarer, at man kan få hjælp fra Forbruger Europa til at få sin klage rettet det rigtige sted hen.

Pilot misinformerer passagererne

Udover kompensationen vil Niels Bentzon gerne klage over piloten på flyet. Men det kan han slet ikke få lov til, fortæller han.

»Jeg løber ind i diverse telefonsvarer og ingen kan hjælpe. Man kan klage over læger, sygeplejersker og andre fagfolk, men ikke over en pilot og hans håndtering af sine passagerer. Det kan ikke være rigtigt«, siger han.

»En ting er kompensationen, den er jeg efterhånden ligeglad med. Men at piloten ligefrem misinformerer om årsagen til forsinkelsen for at slippe for at betale kompensation er under al kritik«.

Niels Bentzon forklarer, at piloten fortalte passagererne, at der var regnvejr over Alperne, som gjorde, at flyet ikke kunne lette, fordi der ved forsinkelse med uvejr ikke er krav på kompensation. Piloten måtte dog senere indrømme, at flyet ikke kunne lette, da den ene dør i flyet ikke kunne lukkes.

Der bliver hverken tilbudt mad eller drikke, som passagerer ellers har krav på ved to timers forsinkelse, mens de venter i flyet.