Trines hjemrejse fra Egypten blev 19 timer forsinket - får tilbudt gratis billet til Bornholm i erstatning Tusindvis af passagerer kæmper for at få kompensation for forsinkede fly. Men det kræver mere end almindelig stædighed at få sine penge tilbage. Tre forsinkede rejsende fortæller om deres oplevelser.

Allan Vendelbo:

»Tilbage i maj fløj vi fra Venedig til København med Norwegian. Flyet blev over ti timer forsinket. Dagen efter indgiver vi vores krav om kompensation til flyselskabet, men hører i første omgang ikke noget fra dem. Efter en måned prøver jeg at komme igennem til Trafikstyrelsen på grund af manglende svar fra Norwegian, men styrelsen kan vi slet ikke komme i kontakt med. Dagen efter prøver jeg igen at komme igennem til klageformularen, men får besked på, at systemet er nede. Da jeg endelig kommer igennem, får jeg at vide, at jeg skal klage til de italienske myndigheder, da afgangslufthavnen var Venedig. Jeg kigger hos de italienske myndigheder, men kan slet ikke finde noget om kompensation.

Med andre ord: De rettigheder, man har som forsinket rejsende, kræver det mere end almindelig stædighed og tid at få flyselskaberne til at leve op til. Jeg gav op og søgte hjælp hos AirHelp. Det gjorde, at Norwegian nu er vendt tilbage og indvilliget i at udbetale os 250 euro per person i kompensation. Men min datter, der ikke har benyttet sig af AirHelp, og som var med på samme flyvning, har slet ikke hørt ét ord fra Norwegian. Vi har rykket dem fem gange nu, men der er bare tavshed. Selv om vi nu ved, at hun også er berettiget til kompensation, føler man sig jo nødsaget til at bruge disse hjælpefirmaer, der kan presse flyselskaberne. Men det burde jo være enkelt at ansøge om det selv«.

Trine Andersen:

»Vi fløj hjem fra Sharm El Sheikh med DAT, men blev 19 timer forsinket. Der var nogle kabler, der var brændt sammen, og apu'en (auxiliary power unit) virkede ikke. Teknikere arbejdede længe på flyet så længe, at personalet skulle have hviletid.

I samme tidsinterval var der en syg passager, der måtte af flyet. Vi, der havde betalt for mad, fik noget at spise, mens vi ventede. Det endte med, at vi måtte overnatte en ekstra nat i Egypten og først kom hjem dagen efter, hvor vi blev yderligere forsinket, fordi afisningssystemet til vingerne ikke virkede. DAT kalder nu de tekniske problemer for »et relativt lille teknisk problem« i et brev og giver den syge passager skylden for forsinkelsen, så de kan slippe for at betale kompensation. Men Atlantis Rejser, som vi rejste med, skriver til os, at forsinkelsen skyldtes tekniske problemer på flyet, som gjorde, at personalet ikke kunne holde deres hviletidskrav.

DAT tilbyder os i stedet 'frivillig kompensation' ved en returbillet til Bornholm inden september. Nej tak, vi har krav på en økonomisk kompensation«.

Jan Eriksen:

»Tilbage i november 2017 blev jeg forsinket 5 timer fra New Delhi til København med Swiss Internation Air Lines. Selv om Schweiz ikke er medlem af EU, er de med i denne forordning. Flyselskabet afviser mit krav på kompensation, men angiver 'en rotation' som årsagen. Og den mener de ikke, at flyselskabet er herre over.

Jeg opretter efterfølgende en sag hos SkyHelp og har intet hørt. Det viser sig, at firmaet er lukket tilbage i juli. Jeg kan ikke vide, om SkyHelp på noget tidspunkt har rejst en sag over for Swiss. Jeg kan heller ikke vide, om SkyHelp faktisk har fået udbetalt et beløb fra Swiss og efterfølgende har valgt at beholde det udbetalte i egne lommer. Da lukningen af SkyHelp betyder, at man som kunde er fri fra den kontraktlige binding, har jeg nu oprettet sagen hos FlyHjælp og afventer, om de får succes.

Men jeg sidder lidt tilbage med spørgsmålet, om der er en form for kontrol med disse selskaber, eller om de kan finde på at rende med hele gevinsten og så lukke?«