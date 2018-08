Den nemme løsning: Er du kommet af sted uden udstyr, har Three Capes Track en gear & gourmet-hjemmeside . Her kan du leje alt udstyr, købe færdige pakker med måltider, frugt, drinks og snack. Leveres i enten Hobart eller Port Arthur.

Vild natur og adrenalinsus for et lille antal turister Et begrænset antal turister slippes hver dag ud på vandreruten Three Capes Track på Tasmanien. Turen er en 4-dages færdigpakket naturoplevelse, som nemt kan kombineres med en tur til Australien.