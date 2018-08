Listen er klar: Her er Danmarks 10 mest besøgte attraktioner En enkelt botanisk overraskelse har katapulteret sig ind blandt alle de gamle populære travere.

Selv om det stod ned i stænger det meste af sommeren 2017, lykkedes det de store danske attraktioner at fastholde deres normale publikumsantal. De 50 mest besøgte gik samlet frem med 1,2 procent. Det viser den årlige opgørelse fra VisitDenmark.

Her er der ikke de store overraskelser; listen udgøres igen af de samme travere. Tivoli er stadig det store fluepapir, mens den skarpe observatør måske vil notere sig, at Botanisk Have i København ligger nummer 5. Åndehullet i København er med på listen for første gang, fordi der i 2017 blev opsat tællere, som nøjagtigt kunne fastslå et besøgsantal. Modsat alle andre på listen - Dyrehavsbakken undtaget, men der lægger de besøgende masser af penge for forlystelser og mad og drikke - er Botanisk Have, der dog kræver entré til Palmehuset og Sommerfuglehuset, gratis at besøge. Det skal med i ligningen.

Listen ser således ud for 2017:

Tivoli, 4,4 mio. besøgende (-5,6 pct. i forhold til 2016) Dyrehavsbakken, 2,4 mio. besøgende (-4 pct. i forhold til 2016) Legoland, 1,7 mio. besøgende (-) Zoo i København, 1,2 mio. besøgende (2,7 pct. i forhold til 2016) Botanisk Have i København, 971.000 besøgende (63,2) Djurs Sommerland, 809.000 besøgende (8,6 pct. i forhold til 2016) Lalandia i Billund, 681.000 besøgende (-1,6 pct. i forhold til 2016) Rundetårn, 680.000 besøgende (4 pct. i forhold til 2016) Aros, 659.000 besøgende (7,2 pct. i forhold til 2016) Louisiana, 658.000 besøgende (-6,9 pct. i forhold til 2016)

Længere nede på listen er det værd at notere sig, at det meget roste Tirpitz-museum er stormet ind som nummer 40 med 179.000 besøg, selv om museet kun har haft åbent siden sommeren 2017.



2017-vejret taget i betragtning var det et godt resultat, lyder det fra Søren Kragelund, formand for Foreningen af Danske Forlystelsesparker i Danmark, i en pressemeddelelse.

»Mange af de største attraktioner er baseret på udendørs aktiviteter, og besøgstallene er derfor påvirket af, hvordan vejret arter sig. Sidste sommer var ualmindelig våd og kold, og derfor er det utroligt flot, at besøgstallet stort set holdt niveauet fra året før. De mange solskinstimer, vi har haft i år, giver håb om en god vækst i 2018«, siger han.