Her er skibet ladet med storby og slotte, klostre og calvados Et krydstogt med 'M/S Renoir' fra Paris til havnebyen Honfleur på den franske vestkyst er en malerisk oplevelse. Her er logbogen fra det seks dage lange togt på Seinen.

Dag 1: Ombordstigning til rock’n'roll

Til tonerne af Jerry Lee Lewis’ ’Great Balls of Fire’ præsenteres kaptajn Daniel Salingrod og hans besætning på ’M/S Renoir’. Vi befinder os imidlertid ikke på en hjuldamper på Mississippi, men på Grenelle-kajen i Paris, hvorfra vi skal på krydstogt på Seinen fra den franske hovedstad til Honfleur ved Den Engelske Kanal.

Kaptajnen er syvende generation på de franske floder. I 18 år har han sejlet på Seinen, og han forsikrer, at vi er »i gode hænder. Man skal bare være lidt ekstra påpasselig ved broer og sluser«.

Krydstogt Paris til Honfleur

Sæson: ’M/S Renoir’ sejler fra Paris til Honfleur eller omvendt fra slutningen af marts til slut oktober.

Ombordstigning: Skibet ligger ved Port de Grenelle i 15. arrondissement mellem Grenelle og Bir-Hakeim-broerne.

Kahytter: 54 med plads til 105 passagerer.

Pris:Fra 1.089 euro (8.120 kroner) per person i delt kahyt til 1.689 euro (12.590 kroner) i 2019. Måltider og drikkevarer i restaurant og bar er inkluderet.

Ekskursioner: Er ikke medregnet og flybillet heller ikke. Det er busturen tilbage til Paris heller ikke.

Drikkepenge: Er frivillig, men rederiet anbefaler 5-10 euro (38-75 kroner) per person per dag, som afleveres i en konvolut ved krydstogtets afslutning.

Wi-fi: Inkluderet i prisen og fungerer. Dog lidt langsomt en gang imellem.

Kilde: Rederiet CroisiEurope Cruises Vis mere





Senere på aftenen afløses de amerikanske toner af duoen Ze Titi Paris Show. Sangerinden Magali Bonfils og harmonikaspilleren Josias Ezekiels udgaver af ’La Vie en Rose’ og ’Aux Champs-Elysées’ får gang i de franske stemmer.

Magali Bonfils og Josias Ezekiels underholder med parisersange. Foto: Poul Husted

Efter en lang rejsedag kalder kahyt 212 på øverste dæk. Kahytten er udstyret med dobbeltseng, masser af skabsplads, skrivebord, brusebadeværelse og det allerbedste: en fransk altan.

Et tv kan køres ned fra loftet, og her står næste dags program sammen med dagens cocktail: en green lagoon med vodka, appelsinlikør og ananasjuice – og dagens citat, som er af Goethe:

»Vil du leve lykkeligt? Rejs med to tasker: én til at give og den anden til at modtage«.

Dag 2: Frihedsgudinden står da i Paris

Til de amerikanske passagerers store overraskelse kan vi få Eiffeltårnet og Frihedsgudinden på samme foto, da ’Renoir’ om aftenen sejler ud til pagodehotellet Huatian Chinagora, hvor Seinen og Marne-floden løber sammen, og tilbage igen, mens Paris forvandler sig til ’Lysenes by’.

Nej, det er ikke det skæve tårn i Pisa, men derimod Frihedsgudinden og Eiffeltårnet på Seinen. Foto: Poul Husted

På formiddagens bustur til hovedstadens seværdigheder har guiden Frederic Moussaïan forklaret, at »der er flere kopier af Frihedsguiden i Paris, men at hende her på den kunstige ø Île aux Cygnes med sine næsten 12 meter er den største«.



Amerikanere bosiddende i Paris forærede Frankrig statuen i 1889 i forbindelse med 100-års-jubilæet for den franske revolution.

Om eftermiddagen har passagererne enten kunnet hygge sig på soldækket, promenere langs Seinen eller tage på sightseeing på egen hånd. Vi vælger først at lede efter gadekunstneren Banksys politiske grafitti og derefter slappe af i Paris’ botaniske have, Jardin des Plantes.

Dag 3: ’Bonjour’, ’good morning’, ’guten Morgen’ og ’god morgen’

Allerede kl. 6.30 har ’Renoir’ lagt fra kaj for at sætte kursen mod Poissy, men sejladsen er nærmest lydløs, og vi vågner først, da det er tid til morgenmaden. I restauranten hilser alle nu med et ’bonjour’, ’good morning’, ’guten Morgen’ eller et norsk ’god morgen’. Vi er godt rystet sammen.

Efter morgengymnastik på soldækket med besætningsmedlem Caroline Noah holder historikeren og guiden Ulrich Hartenburg foredrag først på engelsk og siden på fransk i loungen om Seinen og de malere, der i tidens løb er blevet inspireret af floden og landskabet.

På dækket hygger passagerne sig med diverse spil, gymnastik, læsning og solbadning. Foto: Poul Husted

»Pierre-Auguste Renoir, som skibet er opkaldt efter, er en af de impressionister, som har ladet sig inspirere. I kan se en kopi af hans ’Le déjeuner des canotiers’ (’Sejlernes frokost’, red.) her i loungen, som han fandt inspiration til ved byen Chatou«.

Om eftermiddagen tager Ulrich Hartenburg os med ud i virkeligheden på en bustur til Solkongens slot Versailles. Springvandene køler en smule i varmen, og Hartenburg beskriver dem som »havens juveler, og man anvender fortsat de gamle rørsystemer, så vandet fosser ikke ud hele tiden«.

Lige så stor en beroligende oplevelse, haven er, lige så kaotisk er rundturen på slottet. For det første er der alt for mange turister, og for det andet er tidsplanen brudt fuldstændig sammen, så vi kun har kort tid i de imponerende sale og gemakker.

Dag 4: »Bare jeg ikke bliver stenet«

»Bare jeg ikke bliver stenet inde i Rouen«, siger vores nye amerikanske veninde Louise ved morgenbordet, mens jeg kigger uforstående på hende. »På grund af mit efternavn, Cauchon. Biskop Pierre Cauchon dømte Jeanne d’Arc til at dø på bålet for kætteri. Han er sandsynligvis en af mine forfædre. Min familie udvandrede til Canada i 1600-tallet«.

Louise Cauchon bor selv i San Francisco og er sammen med sin veninde Carleen Decker 18 dage i Europa og skal efter krydstogtet til Dieppe for at opspore Louises familie.