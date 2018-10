Her kan du få 5-retters michelinmenu for 335 kroner I det nordlige Spanien kan du både spise michelinmad, smage på vin og besøge den spanske mester i skinkeudskæring.

Spaniens største region, Castilla y León, bliver ofte overset af turister, men mad og vin er en stor del af regionens identitet.

Tag med som gæst til tre oplevelser i Nordspanien: hos den spanske mester i skinkeudskæring, på en lille restaurant med en stor personlighed og til vinsmagning for foden af vinrankerne.

5-retters michelinmenu til 335 kroner

Først brydes den sprøde skal formet som en kugle, inden artiskokken smelter på tungen sammen med saltet fra den iberiske skinke, der bliver omgivet af en blød æggeblomme.

Der er mærkeligt stille omkring bordet, på trods af at vi er 15 mennesker.



»Det er jo perfekt«, udbryder en italiensk mand, og vi begynder at tale i munden på hinanden.

Retten er den første på restauranten Cocinandos, som optræder med en stjerne i Michelinguiden for 2018. Restauranten ligger i byen León, og den ville have været nem at overse udefra med sin smalle facade og simple trædør, der leder ind til den lille restaurant.

Forskellige dufte spreder sig i lokalet og får min mund til at løbe i vand, selv om jeg kun er nået få skridt ind i lokalet. Der er åbent ud til køkkenet, som er fyldt med unge mænd, der rører i gryder, anretter tallerkner og skærer kød. En midaldrende mand retter på en af de unge mænds teknik. Han har en skaldet isse og et varmt smil. Han hedder Juanjo Pérez, og han er en af de to chefkokke og ejere af restauranten. Den anden er hans kone, Yolanda León.

Foto: Maria Skjødt

For dem er det vigtigste at lave mad, som gør gæsterne glade.



»Vi vil gerne lave mad, som får folk til at smile. Det har aldrig været et mål for os at få en michelinstjerne«, fortæller Juanjo Pérez.

I stedet ønsker parret at gøre gourmetmad mere tilgængelig for alle, hvilket afspejler sig i restaurantens priser. En menu med 5 retter koster 45 euro, altså 335 kroner. Mens prisen på menuen altid er den samme, skifter retterne, som bliver ændret hver uge og kreeret af kokkene på ny.

»Det er sjovere at lave mad på den måde både for os og for vores gæster«, forklarer Juanjo Pérez.

Restauranten føles eksklusiv, men uden at virke prætentiøs, med de afslappede tjenere, som har let til smil. Den lille michelinmandeskulptur ser med fra toppen af en bunke bøger, mens vi spiser os gennem den ene smukke ret efter den anden. Aspargessuppe med marineret ørred. Oksekød med æble, tomat og gedeost. Rød mulle med ærterisotto.

Til sidst sætter vi tænderne i desserten. En lille perfekt bagt ananastærte med en fyldig flødeis serveret på en bund af ingefærkarameller.



Da jeg forlader restauranten, har der spredt sig en varm madglæde fra min mave helt ud til mine tåspidser.



Restaurante Cocinandos, Calle las Campanillas 1, León



Vinsmagning for foden af vinrankerne

Foto: Maria Skjødt

De grønne blade vibrerer i vinden mellem de krogede vinranker, mens solen deler dagens sidste varme med den stenede jord her på vingården Vile La Finca. Den lille golfbil brummer og brokker sig lidt, da jeg træder speederen i bund. Rækkerne af vinranker lader til at fortsætte uendeligt, mens vi rammer vores lave topfart og bumler hen over grusvejen.

Køreturen rundt på markerne er en del af en guidet tur på vingården i Valdevimbre, som er en kommune i Nordspanien, der er kendt for sin vinproduktion.

Kort tid efter står i vi en stor lade, hvor en stærk, bitter duft af vin overvælder os. Det er her, vinen produceres, og druerne gennemgår deres transformation til de vine, som vi senere skal smage på. Flere store maskiner fylder rummets hjørner. De bruges til forskellige dele af produktionen, forklarer vores guide entusiastisk. Men da den spanske accent tager overhånd, går en del af forklaringen tabt i oversættelsen, og jeg falder i stedet i staver over de hundredvis af trætønder, der står stablet oven på hinanden fyldt med årgangsrødvin.