En weekend i: Madrid er et festfyrværkeri af spændende kunst Den spanske hovedstad er et slaraffenland for kunstelskere. Kunst i alle genrer, former og farver blomstrer i enhver afkrog af byen, tilfører dynamik og skaber nye tendenser med rekordfart uden dog at tabe fortiden.

Hvis man tror, at man har oplevet Madrids kunstscene, når man har besøgt de tre berømte kunstmuseer Prado, Reina Sofia og Thyssen, så kan man godt tro om igen.





OM SKRIBENTEN Hanne Olsen er rejsejournalist med Spanien som speciale. Hun opholder sig jævnligt i landet i længere perioder. Hun er også indehaver af og rejseblogger på Spanienbloggen.

3 gode råd 1 Hold øje med vejskiltene

Street art-gruppen Yipi Yipi Yeah bruger Madrids vejskilte som lærred. Gruppens opfindsomme, samfundskritiske og humoristiske kunst ses især i kvartererne Huertas, Malasaña og Lavapiés. 2 Find rundt på gallerierne

På byens gallerier kan du få en galleriguide med kort. Guiden kan også downloades på Arte Madrids hjemmeside. 3 Tjek kunstkalenderen

På Madrids turistkontors hjemmeside (esmadrid.com) finder du en kalender over aktuelle kunstfestivaler og -udstillinger. Vis mere

Vel rummer de store museer kunst i verdensklasse, men Madrids kulturhuse, mindre udstillingsrum, spillesteder, biografer, caféer og gader er i høj grad med til at formidle kunsthistorie, og – især – i hvilke retninger samtidskunsten peger, både lokalt og internationalt.

I den kosmopolitiske by er der plads til alle kunstnersjæle, både unge lokale talenter og internationalt anerkendte stjerner, uanset om de skaber grafitti, film, musik, litteratur, fotografi, klassisk billed- eller avantgardistisk installationskunst.



Du har god mulighed for at løbe ind i en kunstfestival, når du besøger byen. Madrid lægger gader, pladser, parker og bygninger til alt fra gadekunstfestivaler, hvor byens erhvervsdrivende stiller deres facader til rådlighed for kunstnerne, over bog- og filmfestivaler under åben himmel til en stor international fotofestival.

Fredag

1Kl. 18: Porten til Latinamerika

I et smukt indrettet palads ved Plaza de Cibeles ligger Casa de América, der har særligt fokus på at styrke samarbejdet mellem Spanien og Latinamerika. Institutionen har et omfattende kulturprogram med bl.a. film, koncerter, litteratur og kunstudstillinger, som kun få turister finder vej til. De skiftende kunstudstillinger er både vedkommende og interessante og repræsenterer latinamerikanske talenter inden for fotografi og maleri. Casa de America har også en permanent samling af bl.a. malerier og gobeliner.

Casa de América, Marqués del Duero 2













2Kl. 20: Pitstop på filmcafeen





Foto: Hanne Olsen Der står Fellini og Almódovar på meget af inventaret i filmcafeen.

Der står Fellini og Almódovar på meget af inventaret i filmcafeen. Foto: Hanne Olsen

Filmmanuskripter, plakater, biografier, T-shirts og filmrekvisitter står stablet omkring retrosofaer og borde i den spraglede filmcafé Ocho y medio, opkaldt efter Fellinis film ’8 1/2’. En stor del af plakaterne og rekvisitterne stammer fra bysbarnet, filminstruktøren Pedro Almódovars film. Der er virkelig god kaffe og gode vine og øl på kortet, og caféretterne er navngivet efter filmklassikere. Her er ro til at bladre i bøger og manuskripter og mulighed for at finde en gave til filmelskeren.

Ocho y medio, Martín de los Heros 11







3Kl. 22: Fremtidens flamencostjerner

Madrid har ry for at udklække flamencokunstnere til de store verdensscener, og flere af dem har været forbi scenen på det 24 år gamle Cardamomo, bl.a. danseren Joaquin Cortés, guitaristen Tomatito og den nu afdøde sanger Enrique Morente. Cardamomo fylder stadig scenen med unge talenter. Her er stuvende fuldt, og stemningen er på kogepunktet til koncerterne i det lille hyggelige lokale i Madrids Huertas-kvarter. Der fås billetter til shows med velkomstdrink eller en menu. Reservation er nødvendig.

Cardamomo, Calle Echegaray 15





Lørdag

4Kl. 11: Avantgardistisk endestation

»Dette er ikke den virkelige verden. Dette er rummene for skabere, de skøre, de stille, et sted for frihed«, står der på skiltet i døren til museet La Neomudéjar, som viser ung avantgardekunst, bl.a. maleri, foto, video og installation. Avantgardekunstnerne både arbejder og udstiller i bygningen, der engang var ende- og aflæsningsstation for godstogene til den gamle Atocha-station. I de rå lokaler udstilles værkerne blandt gamle togvogne, værktøj og interiør fra den tidligere station. Museet er opkaldt efter bygningens arkitektoniske stil, med henvisning til at neomudéjar-stilen havde sin storhedstid i Madrid.

La Neomudéjar, Antonio Nebrija, s/n







5Kl. 12.30: Gallericrawl i Lavapiés

Bag det berømte Reina Sofia-museum finder du den ca. 1 km lange gade Doctor Fourquet, der er overstrøet med interessante gallerier. De fleste gallerier er unge, og de har værker af både internationale og lokale kunstnere i genrerne maleri, skulptur, foto, video og installation. Det ældste og mest etablerede er Helga de Alvear i nr. 12. Et must er det lille Alegría Galería i nr. 35, hvis udstillinger har fokus på glæde og refleksion og er både spøjse og humoristiske. Besøg også den lille byhave, Esta es una Plaza, der ligger i nr. 24 bag en stor mur med streetart. I haven, der passes af de lokale, kan du bl.a. se gadekunst af den berømte belgier ROA på muren til højre ved indgangen.

Alegría Galería, Doctor Fourquet 35









6Kl. 15: Frokost med fotografier







Foto: Hanne Olsen På La Fábrica finder du galleri, restaurant og boghandel på samme adresse.

På La Fábrica finder du galleri, restaurant og boghandel på samme adresse. Foto: Hanne Olsen

Kulturcentret La Fábrica driver en kombineret restaurant og kunstboghandel med et lille galleri. Fotografi er i fokus, og derfor har restauranten naturligvis også god fotokunst på væggene. Stemningen er uhøjtidelig og afslappet, og menuen står på enkle, velsmagende middelhavsretter. Prøv den populære 3-retters menu del día, der består af en suppe, salat eller pasta som forret, kød eller fisk til hovedret og frugt eller is til dessert. I boghandlen i kælderetagen finder du et stort udvalg af fotobøger, hvoraf en del af udgivet af La Fábrica selv.

La Fábrica, Alameda 9













7Kl. 17: Gadekunst på tobaksfabrikken





Foto: Hanne Olsen Før tobaksfabrik, nu hjemsted for gadekunst.

Før tobaksfabrik, nu hjemsted for gadekunst. Foto: Hanne Olsen

Den gigantiske mur omkring den tidligere tobaksfabrik Tabacalera er et af Madrids mest ikoniske steder med gadekunst. I den 225 år gamle industribygning, hvor der engang sad omkring 1.000 kvinder og hakkede tobak, sprudler en labyrint af haller, tunneler og kringlede kroge af kreativitet. Stedet rummer kunstgalleri, kunstnerværksteder og øvelokaler, ligesom her også afholdes en række sociale og kulturelle arrangementer. Kunstgalleriet, der både udstiller lokale og internationale kunstnere og er værd at besøge. Kig også ned i kælderen, hvor tunnelerne er spækket med gadekunst.

Tabacalera, Embajadores 53