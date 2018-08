Storby-battle: Hvem vinder, når Barcelona og Madrid dyster om turisternes gunst? Spaniens to største byer er vidunderlige på hver deres måde. Men hvordan matcher de hinanden på arkitektur, gastronomi, museer og turistpres?

Arkitektur: En klar vinder

Foto: Lars Pryds Barcelona. Det er altid en god idé at købe billetter på forhånd til et sted som Casa Milà. For det er et populært sted at opleve Antoni Gaudís særprægede arkitektur.

Barcelona. Det er altid en god idé at købe billetter på forhånd til et sted som Casa Milà. For det er et populært sted at opleve Antoni Gaudís særprægede arkitektur. Foto: Lars Pryds

Bevares, du kan finde en spændende arkitektur i Madrid, hvis det er det, du er ude efter. Men enhver storby blegner nemt på området, når man sammenligner med Barcelona og Antoni Gaudís totalt enestående, Tolkien-agtige og naturromantiske arkitektur. Selvfølgelig mest kendt i vartegnet, evighedsbyggeriet af kirken Sagrada Família.



Men der er meget andet at se foruden det prægtige religiøse værk. På den led er det synd ikke at gå decideret i Antoni Gaudí-mode og bruge en hel dag på at opleve mandens værker. Gøre det til en mission at se parken Palau Güell (der ikke længere er gratis at besøge) med den smukke udsigt over byen og eventyrhusene Casa Milà og Casa Batlló.



I Madrid kan du starte med at lægge nakken tilbage i Barajas-lufthavnen, hvor arkitektfirmaet Richard Rogers Group i samarbejde med den spanske arkitekt Antonio Lamela Martínez har skabt en for en gangs skyld smuk lufthavn.

Museer: Fire museer, du ikke må gå glip af

Foto: Sune Højrup Bencke Madrid. Museo Sorolla er en komplet overset perle.

Madrid. Museo Sorolla er en komplet overset perle. Foto: Sune Højrup Bencke

Selv om Barcelona frister med museer dedikeret til både Dalí, Miro og Picasso, kan man argumentere for, at du bør tage på storbyferie i Madrid alene for at gå på museum. For det er vildt, hvad der er at gå på opdagelse i. Særligt på de tre ’store’ kunstattraktioner, der ligger klos op ad hinanden: Reina Sofía, Prado og Thyssen-Bornemisza. Sidstnævntes samling er imponerende og supergodt kurateret ved at sætte forskellige udgaver af kunstneres virke op mod hinanden, så man kan se den kreative udvikling. Men Thyssen-Bornemisza er underligt renset for de helt store mesterværker.

Dem får man til gengæld i så rigt mål på Reina Sofía og Prado. Især med Velasquez-mesterværket ’Las Meninas’ på Prado. Et værk så mystisk og dragende, at hele to rum på Picasso-museet i Barcelona er inddraget til Pablos parafraser over det legendariske maleri. Brug også gerne en halv time på Goyas sortsynsprojekt og det dybt fascinerende Dalí-/Monty Python-agtige altertavleunivers ’Det jordiske Paradis’ skabt af Hieronymus Bosch.

Tip: Proritér det lille Sorolla-museum, og bliv fascineret over ligheden med Skagensmalerne.



Gastronomi: Tæt løb i landet for de madglade

Foto: Sune Højrup Bencke Barcelona. Skaldyr og en olivent-illusion på Bodega 1900.

Barcelona. Skaldyr og en olivent-illusion på Bodega 1900. Foto: Sune Højrup Bencke

Du spiser bare godt og billigt i Spanien. Punktum. Og både i Madrid og Barcelona sprudler madscenen. I hovedstaden er Triciclo og Fismuler begge et besøg værd. Triciclo, fordi stedets lille tastingmenu på seks serveringer til 400 kroner kommer vidt omkring. Hos Fismuler skal du plukke i kortet. Og eksempelvis holde øje med det grillede vildsvin med papirtynde svampeskiver og monsterkapers.

Men i Barcelona virker det hele bare en tand bedre. Lidt skarpere, lidt dybere, lidt vildere, lidt billigere. Eksempelvis på Bodega 1900 – en af Adria-brødrenes (dem med El Bulli) knopskydninger. Overlader du ansvaret til tjeneren, vælter det ind med velsmag i op til 18 små serveringer: et kæmpe udvalg af skaldyr, små hotdogs med blæksprutter, tomat, bare tomat, der nærmest har fedtmarmorering, og melon marineret 24 timer i gin og vermouth. Bare som eksempler. Og det er svært at komme op over 500 kroner per person for det store udtræk.