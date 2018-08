Spis godt og oplev synet af Madrid fra byens tagterrasser

4. Kaffe i den hemmelige have

Foto: Hanne Olsen

Følg i hælene på de lokale og op på toppen af Salvador-Barchiller-butikken, der ligger mellem Puerta del Sol og Gran Vía, og nyd din eftermiddagskaffe der. Du skal igennem butikkens tre etager med tasker, tøj og boligindretning og en gastrobar for at komme op til haven på 4. sal. I den charmerende Jardín Secreto (hemmelige have) kan man sidde i en hvid jernhængesofa eller fletstole ved små caféborde eller et rustikt langbord, omgivet af vinranker, grønne planter, citrontræer og et væld af farverige, duftende blomster.

Tjenerne er klædt i hvidt tøj, overstrøet med grønne bladprints, menukortet kommer i et lille fuglebur, og kaffen serveres i vintagekopper, der kan købes i butikken. Stedets søde signaturret er lavet på chokolade, og den serveres i en urtepotte med grønt pynt.

I haven kan du også nyde en let frokost eller en cocktail, der serveres med lysende isterninger.

Man skal købe for mindst 5 euro per person (38 kroner) for at sidde i den hyggelige have.

El Jardín Secreto de Salvador Barchiller, Calle de la Montera, 37