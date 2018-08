De 500 bedste madoplevelser i verden: Smørrebrød hopper ind på sjettepladsen Lonely Planet har netop udgivet den ultimative spiseguide til de 500 bedste madoplevelser i verden, der er værd at rejse efter. Førstepladsen går til pintxos i spanske San Sebastián.

Rejsebogsforlaget Lonely Planet har udgivet den ultimative liste for madelskere, der gerne vil rejse lidt for et godt måltid.

På en liste med de 500 bedste madoplevelserne i verden, ryger smørrebrød i København ind på en sjetteplads.

Se top 10 her under.

1. Pintxos, San Sebastián

Foto: Jens Dresling

Nordspaniens version af tapas, de små pintxos, tager guldmedaljen. San Sebastián bliver nævnt som det bedste sted i Spanien at mæske sig i dem, og her er du altid højst et par minutter væk fra et sted med spisen. Prøv ansjostærte, hvide asparges eller svampe stegt i hvidløg.

2. Curry Laksa, Kuala Lumpur

Foto: Fat Les/Flickr

I Kuala Lumpur findes et af de bedste steder at spise den malaysiske ret Curry Laksa. På Madras Lane mellem byens to kendte skyskrabere, Petronas Towers, er der flere gode udbydere. Vælg den med den længste kø og sæt dig på en plastikstol og nyd nudelsuppen.

3. Sushi, Tokyo

Foto: Emma Sejersen

Der er flere gode bud, når det kommer til at spise sushi i Tokyo. Ventelisten er lang på Sukiyabashi Jiro og Sushi Saito, og det overskygger lidt den kulinariske oplevelse. Gode alternativer er Manten Sushi Marunouchi og Jūzō Sushi.

4. Beef brisket, Texas

Foto: Daniel J. van Ackere/AP

På Franklin Barbecue i Austin i Texas kan man forvente at stå i kø i flere timer for at sætte tænderne i det røgede oksebryst Beef Brisket. På menuen er der også spareribs, pølser og pulled pork. Barack Obama og Kanye West skulle efter sigende også være fans af stedet.



5. Som tum, Bangkok

Foto: Zhushman/Flickr

Den thailandske grønne papayasalat tager femtepladsen med blandingen af det sure, salte, søde og stærke. Salaten består af snittede gulerødder, papaya, tomater, rejer og toppet med peanuts og chili. Retten kan fås i gadekøkkener i det meste af Thailand, men er især velsmagende i hovedstaden, Bangkok. Prøv for eksempel restauranten Jay So.

6. Smørrebrød, København