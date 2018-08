Manglende godkendelse udfordrer SAS i at flyve på Færøerne SAS mangler godkendelse til at flyve i tæt tåge på Færøerne. Det skaber aflyste fly og forsinkelser og giver konkurrenten Atlantic Airways et stort forspring.

SAS flyver dagligt direkte fra København til Vágar på Færøerne. Når det altså bare ikke lige er tåget i Vágar.

For flyselskabet har endnu ikke fået en godkendelse til at bruge Færøernes RNP-system (Required Navigation Performance), som gør, at fly må lette og lande i tåge.

Det har konkurrenten til gengæld, Færøernes nationale flyselskab Atlantic Airways, der flyver samme strækning, og som altså kan lande i situationer, hvor SAS må vende om.

»Det er vigtigt at indskærpe, at der kan være vanskelige forhold ved landinger på Færøerne, og det gælder også for vores konkurrent, som heller ikke altid kan lande. Men det er vigtigt, at vi også får godkendelse til at bruge udstyret«, lyder det fra pressechef i SAS, Mariam Skovfoged.

En lang proces

Hos DMI forklarer seniorklimatolog, John Cappelen, at det især er over sommeren, at Færøerne har dage med tåge, der kan udfordre flyvninger.

»Det er til tider meget fugtigt og regnfuldt med hyppig tågedannelse, specielt i juni, juli og august«, lyder det fra ham.

Ifølge SAS har tågen ikke ført til massive forsinkelser.

»Det er heldigvis meget sjældent, at flyet bliver forsinket eller aflyst ved tåge på Færøerne. Siden januar har vi haft omkring 450 flyvninger til Færøerne og omkring 30 af dem har været påvirkede af for eksempel teknik eller ekstreme vejrforhold«, siger Mariam Skovfoged.

»Det tager tid at ansøge om godkendelse til RNP, og der skal en del på plads inden, at man kan sende den officielle ansøgning. Vi ansøgte om denne godkendelse fra myndighederne tilbage i maj, men ansøgningen er ikke færdigbehandlet endnu«, fortsætter hun.

Hun er ærgerlig over, at det skal tage så lang tid.

»Flyene er klar til det, og det er vores piloter også. Vi mangler bare godkendelsen«.

Hvem har ansvaret?

De færøske myndigheder oplyser, at det er Trafikstyrelsen i Danmark, der skal give SAS RNP-godkendelsen.

»Det er, fordi disse dele af det færøske luftfartsområde er under den danske regering«, lyder det Páll Nolsøe, kommunikationsrådgiver i Udenrigsministeriet på Færøerne.



»Trafikstyrelsen har godkendt Vágar Lufthavns del af RNP-systemet, det vil sige ind- og ud flyvningskort, navigationsdata, der skal plottes ind i flyets navigationssystem. Det er herefter op til flyselskaberne at få tilladelse og træning i at bruge disse systemer«, siger Páll Nolsøe.

Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyser pressechef, Kim Voigt Østrøm, at ansvaret for den tekniske del af ansøgninger ligger hos den svenske transportstyrelse og det norske luftfartstilsyn, fordi de involverede fly er indregistreret i henholdsvis Sverige og Norge.

»Status er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har færdiggjort sagsbehandlingen og afventer den tekniske godkendelse fra Sverige og Norge for at kunne udstede den endelige godkendelse til SAS«, lyder det fra Kim Voigt Østrøm.

Slut med SAS til Færøerne

En af de SAS-kunder, der har oplevet at få sin rejse obstrueret er Tue Falkenstrøm. Han var på vej til Færøerne med SAS i juli, da flyet måtte vende om en halv time fra destinationen på grund af tåge.

»Jeg rejser til Færøerne cirka to gange om året, og det er et jævnligt problem med SAS. Jeg skulle have fem mand med derop denne gang, og vi rejste med SAS, fordi de alle har bonuskort hos selskabet. Men nu er det altså slut med dem«, siger han.

Gruppen får tilbudt overnatning i København og en ny afgang dagen efter, men de vælger at bestille nye billetter med Atlantic Airways med afgang dagen efter fra Billund.

»Jeg turde ikke satse på, at SAS kunne flyve igen dagen efter, og vi ville ikke gå glip af flere feriedage deroppe«, siger Tue Falkenstrøm.

»Atlantic Airways har også haft mange problemer før i tiden, men de er kommet godt efter det. Skal du kun til Færøerne i et par dage, skal du helt sikkert vælge dem i stedet for SAS«, lyder det fra ham.