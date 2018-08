Sådan bliver verdens største passagerfly klar til nye rejsende

Når mandskabet på 24 personer fordelt på 19 nationaliteter er kommet om bord, holder de øje med, om hovedtelefonerne ligger med Emirates-logoet opad, og sørger for, at åbningen i pudebetrækket vender indad mod sæderækken. Derefter har de 15 minutter til at løfte alle 615 sæder, åbne bagagehylder og kigge i lommerne i sædet foran for at se efter objekter, der ikke må være der.