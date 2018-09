71-årig nordmand er blevet verdensberømt for sin nøgenprotest mod 'krydstogtgalskab' Norsk kommunalpolitiker mener, at krydstogtinvasion belaster miljøet og lægger pres på små lokalsamfund.

Det skulle have været en ganske almindelig stille augustmorgen i sommerhuset ud til Sunnfjord i det vestlige Norge.

Men for Svein Ingvald Opdal blev den søndag alt andet end det.

Nu er den 71-årige norske kommunalpolitiker fra partiet De Grønne blevet verdensberømt for sin nøgenprotest mod det, han kalder for krydstogtgalskab: miljøbelastning i de små norske fjorde og pres på lokalsamfundet fra alt for mange store skibe. På ganske få dage oplevede han at se fjorden med de små bygder blive plastret til med syv krydstogtskibe med i alt 11.500 turister.

»Jeg havde sovet nøgen og var stået op for at tisse udenfor. På fjorden ser jeg et mindre krydstogtskib for anker og et mere, der ligger ved kaj. Min tanke var, at det var galskab. Skib nummer seks og syv på fem dage. Da sagde jeg til konen: »Jeg protesterer! Tag et billede af min protest«. Det var en spontan handling, som på ingen måde var planlagt eller arrangeret«, fortæller Svein Ingvald Opdal til Politiken.

Protesten røg på Facebook og Instagram. Og siden da verden rundt. Fra Norge og Danmark til Grækenland og Tasmanien i Australien. Og det er kommet bag på Svein Ingvald Opdal.

»Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at billedet og de to ord skulle medføre den slags reaktioner. For mig er det et bevis på, at denne problemstilling engagerer folk, og jeg synes, at det er fint med sådan en ufarlig protest«.

Protester flere steder

Han mener, at ikke en levende sjæl ville have reageret på hans protest, hvis han havde haft tøj på. Og det er han opmærksom på.

»Det er sagen, der er vigtig. Ikke det, at jeg er nøgen. Måske den måde at demonstrere på fremover skal være måden at protestere på i miljøsager«, lyder det.

Det er ikke kun små norske fjorde, der oplever pres fra mange besøgende krydstogtskibe. Også i Venedig og Barcelona har det skabt så meget pres, at lokalbefolkningen reagerer negativt.

Ifølge Svein Ingvald Opdal er det kun enkelte personer i lokalsamfundene omkring Sunnfjord, der tjener penge på krydstogtturismen, mens de fleste andre oplever gener.

»Generelt lægger den turisttype meget få penge i lokalsamfundene i forhold til belastningerne«.