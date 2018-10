Hoteltjek: Stedet for alle jer, der gerne vil have en helt anderledes hoteloplevelse Upperud 9:9 i Dalsland er svensk søidyl i en gammel kornsilo med egen indendørs rutsjebane.

Mens vi andre lunter rundt i hverdagens lunkne trummerum, er der nogle, der gør noget. Virkelig gør noget. Som eksempelvis 59-årige Kerstin Söderlund oppe i Upperud i Dalsland i det vestlige Sverige. Hun arbejdede i mange år med blandt andet at promovere områdets berømte pilgrimsrute og undrede sig indimellem over, at der ikke var nogle deciderede overnatningsmuligheder ud over de shelters, som alle kan benytte undervejs.

Og så var det, at Kerstin Söderlund gjorde noget. Hun købte en gammel kornsilo oprindelig bygget i 1888. Her blev Tärnans Hvetemel i sin tid produceret og sejlet videre med dampskib gennem søer og kanaler. Siden hvedemelsstorhedstiden har bygningen fungeret som beredskabslager, fiskehandler, håndværk og tekstilforretning, indtil Kerstin Söderlund i 2013 købte bygningerne for 720.000 danske kroner. Efter ombygning, renovering og indretning til adskillige millioner kroner åbnede hotellet Upperud 9:9 (9:9 er matrikelnummeret) i påsken 2016.

Beliggenhed: Upperud 9:9 ligger lige ud til søen Upperudshöljen. Tæt på ligger Dalslands Kunstmuseum. I bil er der lidt over fem timers kørsel fra København.

Indretning: Kerstin Söderlund har selv indrettet værelser og restaurant sammen med sin datter og svigersøn, der begge er designere. Mange kalder Upperud 9:9 for et designhotel.

Foto: Sune Højrup Bencke Udsigten fra værelset Silo 5 udover Upperudshöljen er intet mindre end vidunderlig.

Og stilen er også gennemført. Ekstremt hjemlig; sådan ragsok-hjemlig (der hænger hjemmestrikkede ragsokker til fri afbenyttelse). Politiken boede på værelset Silo 5 med to etager, fire sengepladser og eget køkken.

Om Upperud 9:9

Upperud 9:9, Upperud 9, 464 40 Åsensbruk, Sverige

Godt:

Interessant historie

Smuk udsigt

God mad

Skidt:

Kedelige badeværelser

Morgenmad ikke med i prisen

Udsigten over Upperudshöljens stålgrå efterårsvand er mageløs. På væggene ses den originale træbeklædning fra det indre af siloerne, hvor kornets vej ned gennem siloen har slidt træet fint og glat. I nogle af værelserne skal man kravle op til sengepladserne på hemserne via de gamle jernstiger, som arbejderne på siloen brugte, når de skulle op og ned i skakterne. Badeværelset er stort, rent og lyst, men også lidt institutionsagtigt og sterilt.

Faciliteter og service: Man kan leje både kanoer og cykler på hotellet, og der er koncerter året igennem på scenen i restauranten. I sommerhalvåret er der musik hver fredag. Kerstin Söderlund laver selv skøn aftensmad til sine gæster. En middag med det hele (bortset fra drikkevarer) står i 160 danske kroner.

Foto: Sune Højrup Bencke Værsgo og tag en kop og hæld noget friskbrygget kaffe i. Og så starter endnu en dag i det dalslandske.

Hun laver alt fra bunden, ligesom så mange af råvarerne som muligt er lokale. Det bliver grundigt understreget, da Politiken overværer en dansk tilflytter komme anstigende med to kasser hjemmeplukkede tyttebær. Morgenmaden er enestående; hjemmelavet kold grød på chiafrø, havregryn-kokos-flager og havremælk med hjemmelavet syltetøj. Der er nybagt brød, lokal gedeost og elgkød. Og meget andet.

Foto: Sune Højrup Bencke Tag en rutsjebanetur, hvis du tør.

I øvrigt står den gamle sliske, som melsækkene blev sendt ned ad fra loftet, stadig i receptionen. I dag står den tilbage som en rutsjebane for dem, der gerne vil leve livet lidt på kanten under deres ophold på Upperud 9:9.

Konklusion: Upperud 9:9 er for alle jer, der gerne vil have en helt anderledes hoteloplevelse. Det gælder arkitektur, historie, design, beliggenhed, værtskab og mad. Upperud er lukket i januar, februar og marts. Et værelse til fire personer som Silo 5, som Politiken overnattede i, koster 1.300 danske kroner. Dertil kommer eventuelt morgenmad til 60 danske kroner per person.